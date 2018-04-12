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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Україна та Румунія працюватимуть над вирішенням питань національних меншин

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Україна та Румунія працюватимуть над вирішенням питань національних меншин
Україна та Румунія працюватимуть над вирішенням питань національних меншин / Фото з відкритих джерел

В МЗС України відбулися політичні консультації заступника Міністра закордонних справ України Василя Боднара із Державним секретарем Міністерства закордонних справ Румунії Денуцем Некулеєску. У розмові сторони дійшли погодження, що працюватимуть над вирішенням питань національних меншин.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

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"Сторони обговорили комплекс питань українсько-румунських відносин, розвиток політичного діалогу з акцентом на тематиці загальноєвропейської та регіональної безпеки, а також культурно-гуманітарну проблематику. А також погодилися щодо необхідності пошуку компромісних підходів у питанні забезпечення освітніх прав румунської меншини в Україні та української меншини в Румунії", – йдеться у повідомленні.

Глава румунської делегації підтвердив підтримку Румунією європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Теги: Новини політики Румунія МЗС України
Джерело: 24 Канал
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