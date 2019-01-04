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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Україна та ще п’ять країн можуть створити об’єднаний чемпіонат

      384 Читать новость на русском
      Україна та ще п’ять країн можуть створити об’єднаний чемпіонат

      Невдовзі може бути створена об’єднана професійна хокейна ліга Балто-Чорноморського регіону. Туди ввійдуть команди України, Білорусі, Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

      Про ідею такого чемпіонату будуть говорити представники цих країн у суботу, 5 грудня у Мінську на міжнародному Різдвяному хокейному форумі, повідомляє прес-служба Федерації хокею Білорусі.

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      Як приклад наводиться Східноєвропейська хокейна ліга, яка існувала з середини 1990-х років до 2004 року.

      "Ідея повноцінного відродження в тому чи іншому вигляді міжнародної ліги жива і періодично озвучувалася в останні роки в різних країнах. Можливість її реалізації, форми, найбільш ймовірні проблеми і шляхи їх подолання й виявляться в фокусі уваги суботнього засідання", – йдеться в повідомленні ФХБ.

      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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