Україна та ще п’ять країн можуть створити об’єднаний чемпіонат

Невдовзі може бути створена об’єднана професійна хокейна ліга Балто-Чорноморського регіону. Туди ввійдуть команди України, Білорусі, Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

Про ідею такого чемпіонату будуть говорити представники цих країн у суботу, 5 грудня у Мінську на міжнародному Різдвяному хокейному форумі, повідомляє прес-служба Федерації хокею Білорусі.

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Як приклад наводиться Східноєвропейська хокейна ліга, яка існувала з середини 1990-х років до 2004 року.

"Ідея повноцінного відродження в тому чи іншому вигляді міжнародної ліги жива і періодично озвучувалася в останні роки в різних країнах. Можливість її реалізації, форми, найбільш ймовірні проблеми і шляхи їх подолання й виявляться в фокусі уваги суботнього засідання", – йдеться в повідомленні ФХБ.