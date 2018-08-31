Україна та ще три країни запровадили нові санкцій проти РФ
Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія підтримали продовження Європейським союзом санкцій проти Росії до 31 січня 2019 року.
Про це заявила верховний представник Європейського союзу із питань закордонних справ ЄС Федеріка Могеріні, опублікованій на сайті Ради ЄС.
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"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, член Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, а також Україна приєдналися до заяви", – наголошується у заяві Могеріні.
Зазначається, що ці країни забезпечать відповідність національної політики рішенням Ради ЄС.
Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.