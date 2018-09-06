Україна та Туреччина спільно патрулюватимуть Чорне море: фото

У четвер, 6 вересня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та командувач берегової охорони Туреччини Ахмет Кендір домовилися про спільне патрулювання Чорного моря.

Про це повідомили у Департаменті комунікацій МВС України.

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З командувачем Берегової охорони Туреччини Ахметом Кендіром проводимо серйозні консультації та роботу щодо спільних дій з нашими прикордонниками: механізми моніторингу та оперативного реагування, спільні групи, обмін інформацією. Це значно посилить нашу присутність у Чорному морі,

– наголосив Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ підкреслив, що наразі ведуться напрацювання щодо формату спільних дій Берегової охорони Туреччини і українських прикордонників. Обговорено механізми моніторингу простору і спільного прийняття рішень з тих чи інших ситуацій.

Аваков оглянув пункт берегової охорони Туреччини і зазначив, що Україна також має працювати над створенням подібної моделі.

"Вимушений визнати, що ми мусимо рівнятися на турецьку модель берегової охорони. Ми маємо прагнути до такого матеріального оснащення", – сказав він.

У вересні заплановано провести зустрічі українських і турецьких колег, які пройдуть у Києві та Одесі. За словами Арсена Авакова, у кожної служби – прикордонників і міграційної – буде свій формат взаємодії.