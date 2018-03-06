Україна у 2017 році експортувала рекордну кількість зерна: експерти озвучили цифри

Починаючи з 2010 року Україна щороку нарощує обсяги експорту зернових. 2017 року був встановлений черговий рекорд: на зарубіжні ринки було вивезено 41,8 млн т вітчизняного збіжжя. Це утричі перевищує показники 2010 року і на 4% більше, ніж 2016 року.

Про це поінформував заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов.

За інформацією Інституту також був досягнутий рекордний обсяг закордонних поставок кукурудзи – 19,4 млн т. Це на 12,2% більше проти показників 2016 року і у 4,8 разу перевищує результати 2010 року, зауважив експерт.

Обсяги експорту пшениці, хоча й перевищили показники 2010 року у 3,6 разу, лишилися майже на рівні 2016 року і становили торік 17,3 мільйона тонн.

Порівняно з 2016 роком помітно – в 1,6 рази – збільшився експорт сорго зернового. Обсяги його зарубіжних поставок склали торік 148,3 тисячі тонн. Це майже у 4 рази перевищує показники 2010 року.

Поставки ячменю за кордон лишилися майже на рівні попереднього року – 4,9 мільйона тонн. А от обсяг експорту жита збільшився порівняно з 2016 роком більш ніж у 4 рази і становив минулого року 25 тисяч тонн.

Експорт рису збільшився 2017 року на 3% – до 1,2 тисячі тонн.

Проте рекордні обсяги експорту зернових культур у 2017 році внаслідок невисоких світових цін на сировину не принесли рекордної валютної виручки. Вона збільшилася проти результатів 2016 року лише на 7% і становила торік 6,5 мільярда доларів США,

– зауважив науковець.

Найбільшими покупцями українського зерна у 2017 році, як і раніше, були країни Азії, Африки, та Європи.

Лідируючу позицію у рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних зернових з 2011 року традиційно утримує Єгипет. Минулого року він закупив українського збіжжя на 10,5% більше, ніж 2016 року – на 833,8 мільйона доларів. Його частка у загальному експорті цього виду сільськогосподарської продукції склала 12,8%.

Іспанія, збільшивши обсяги закупівель зерна майже на 10% порівняно з 2016 роком – до 475,6 мільйона доларів (7,3% від всього експорту), виборола друге місце у топ-10. Їй поступився Китай – 447,3 мільйона доларів (6,9%).

Далі йдуть Нідерланди, які 2016 року посідали лише 13 місце у рейтингу імпортерів вітчизняних зернових. Торік вони закупили цього виду агропродукції на 446,5 мільйона доларів (6,9%). Італія минулого року збільшила обсяги імпорту зерна до 340 мільйона доларів (5,1%). Експорт зернових до Індонезії залишився майже на рівні 2016 року і становив торік 329 мільйона доларів (5,1%). Бангладеш імпортував зерна на 317 мільйона доларів (4,9%), а експорт українського збіжжя до Саудівської Аравії склав торік 295 мільйона доларів (4,5%).

Ізраїль закупив зернових на 281 мільйона доларів (4,3%), внаслідок цього він перемістився з 15 місця до топ-10. Обсяги поставок до Індії склали 266 мільйона доларів (4,1%). Впритул до топ-10 наблизився Туніс, який торік збільшив обсяги імпорту українського зерна в 1,4 разу – до 260 мільйона доларів (4%).

Справжньою "родзинкою" 2017 року стала Туреччина, яка у попередні роки майже не закуповувала зернові в Україні. Минулого року вартісний обсяг експорту вітчизняного збіжжя в цю країну склав 237 млн дол. США – 3,6% у загальному експорті цієї продукції,

– розповыв Пугачов.

Загалом на зазначені 12 країн припадає близько 70% у вартісному обсязі експорту українських зернових культур.

Після досягнення в черговий раз максимального експорту зернових за підсумками 2016/17 маркетингового року – 43,9 мільйона тонн – за результатами першої половини нинішнього маркетингового року поки що фіксується відставання, підсумував Микола Пугачов.

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