Україна у борговому піке: як уряд своїми діями погіршує стан економіки

Про це у своєму відеоблозі розповів Роман Семенуха.

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За його словами, перша проблема економіки України – боргове піке. Цього року ми повинні повернути понад 300 мільярдів гривень за зовнішніми запозиченнями. Виплата відсотків за боргом складає понад 13 % видатків держбюджету. Це майже 4 % від ВВП. Порівняйте: наприклад, видатки на медицину цього року менші – це трохи більше ніж 3,5 % від ВВП.

"Уряд ж замість того, аби вчасно напрацювати якісну стратегію повернення боргів, планує бюджет на нереалістичних макропоказниках, робить прорахунки та сподівається виконати боргові зобов’язання за рахунок нових запозичень. Насамперед, траншу від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1, 9 мільярдів доларів. Ось тільки відновлення програми співпраці з фондом – поки під питанням", – заявив народний депутат.

Роман Семенуха наголосив, що його, до речі, могло б не бути, якби українська влада не імітувала реформи перед українськими громадянами та західними партнерами, а діяла.

"Дуга проблема України – це те, що протягом останніх 5 місяців суттєво зріс негативний платіжний баланс експорту – імпорту держави. Він становить понад півмільярда доларів. Безумовно, ця ситуація в тому числі негативно впливає на українську гривню. Наступні симптоми пов'язані із виконанням бюджету. Уряд недоотримав 5 мільярдів гривень від запланованих у першому півріччі доходів. Є брак коштів від акцизного збору, податку на додану вартість, ввізного мита. Понад 3,7 мільярдів недоотримано від рентної плати за використання природних ресурсів", – додав він.