Україна у Мінську озвучила умови для виконання "формули Штайнмаєра"

Україна готова реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра" щодо місцевих виборів на Донбасі, але за кількох умов. Серед них - повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій.

Підсумки засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську озвучила речниця представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму фейсбуці. За яких умов Україна готова виконати "формулу Штайнмаєра": Повне припинення вогню на Донбасі; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки; розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення; забезпечення на окупованих територіях роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами. Новина доповнюється...