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      Україна у Мінську озвучила умови для виконання "формули Штайнмаєра"

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      Україна у Мінську озвучила умови для виконання "формули Штайнмаєра"

      Україна готова реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра" щодо місцевих виборів на Донбасі, але за кількох умов. Серед них - повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій.

      Підсумки засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську озвучила речниця представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму фейсбуці.

      За яких умов Україна готова виконати "формулу Штайнмаєра":

      1. Повне припинення вогню на Донбасі;
      2. забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      3. виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
      4. розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;
      5. забезпечення на окупованих територіях роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
      6. встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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