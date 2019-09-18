Україна у Мінську озвучила умови для виконання "формули Штайнмаєра"
Україна готова реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра" щодо місцевих виборів на Донбасі, але за кількох умов. Серед них - повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій.
Підсумки засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську озвучила речниця представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму фейсбуці.
За яких умов Україна готова виконати "формулу Штайнмаєра":
- Повне припинення вогню на Донбасі;
- забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
- виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
- розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;
- забезпечення на окупованих територіях роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
- встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.
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