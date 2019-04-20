Україна у нас одна, – Вакарчук звернувся до виборців
Лідер культового гурту "Океан Ельзи" звернувся до українців напередодні другого туру президентських виборів. Український музикант нагадав співгромадянам про важливість участі в голосуванні та закликав робити свій вибір у національному одязі.
Вакарчук запропонував українцям прийти на виборчі дільниці 21 березня у вишиванках, таку ідею він опублікував на сторінці у Twitter.
Читайте також: Сергій Притула: 90% українців дупля не ріже, хто за що відповідає в країні
Вакарчук наголосив, що сам зробить так само, і опублікував при цьому своє фото у вишиванці.
Завтра йду на дільницю у вишиванці. Приходьте й ви! Україна в нас одна!
– написав музикант.
Відомі українці закликають співгромадян "не проспати" вирішальний день та віддати свій голос 21 квітня на другому турі президентських виборів. Зазначимо, лише 62,72% громадян України прийшли на виборчі дільниці 31 березня.
Що потрібно не забути взяти з собою на дільницю