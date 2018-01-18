Україна у ТОП-4 країн щодо обсягу ринку Bitcoin: експерти пояснили, чому це погано
Обсяг ринку криптовалюти в Україні росте. Україна входить до четвірки країн за розміром Bitcoin-ринку – він досяг 2,5 мільярда доларів. Тобто, приблизно 2,5% ВВП.
Такими є результати масштабного дослідження, яке провели аналітики Citibank, пише ubr.ua.
При цьому експерти бачать пряму кореляцію між рівнем тіньової економіки та захопленістю криптовалютою. Так, по сусідству з Україною розмістилися Росія (5% від ВВП), Нова Зеландія (4% від ВВП) і Нігерія (3,5% від ВВП).
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Саме ці держави, на думку Citibank, найсильніше постраждають, коли криптовалюта лусне.
Як зазначають експерти, для багатьох українців майнінг криптовалют став в останні роки джерелом заробітку. І підтвердженням цього може служити дефіцит відеокарт в Україні в минулому році.
Як йдеться у матеріалі, неконтрольований ринок віртуальних валют турбує українську владу, адже прибуток майнерів не обкладається податком.
Питання ж статусу Bitcoin і його побратимів в Україні залишається відкритим. Нацбанк відмовляється визнавати їх альтернативою валюти, електронними грошима і навіть програмним кодом, що виражає вартість. І не поспішає писати профільний законопроект,
– сказано у матеріалі.
При цьому вартість Bitcoin стрімко падає. Після того, як його курс сягнув максимуму – 20 тисяч доларів, почалось стрімке падіння. Тож експерти Citibank твердо переконані у краху Bitcoin.
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Щоправда, експерти і допускають, що вартість монети може зрости до 60 тисяч доларів. Однак, у цьому немає нічого оптимістичного. Оскільки такий рух, на думку аналітиків, призведе до нової хвилі атак урядів на криптовалютний ринок і спроб взяти його під контроль.