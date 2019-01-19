Україна увійшла до ТОП-10 експортерів молочної продукції

Вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Заступник міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова під час зустрічі з асоціацією молочників України "Укрмолпром" зазначила, що наразі молочний сектор демонструє позитивні результати, а саме покращилась якість сировини. Тож вперше за останні роки Україна увійшла в 10-ку світових лідерів з експорту молочної продукції.

За нашими оцінками за результатами 2018 року всієї молочної продукції буде реалізовано на суму майже на 57 мільярдів гривень, при цьому експорт складатиме понад 7 мільярдів гривень,

– заявила заступник міністра.

Вона додала, що тваринництво є особливою галузою сільського господарства, стан розвитку якої вагомо впливає на економічний потенціал агропромислового комплексу країни.

Крім того, у 2019 році на підтримку розвитку тваринництва передбачено кошти на суму 3,5 мільярдів гривень, а основні напрями підтримки молочного скотарства 2018 року будуть збережені.

Раніше 24 канал писав, що Україна почне постачати курятину в Сінгапур.