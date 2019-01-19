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      Україна увійшла до ТОП-10 експортерів молочної продукції

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      Україна увійшла до ТОП-10 експортерів молочної продукції
      Україна увійшла до ТОП-10 експортерів молочної продукції / slovoidilo.ua

      Вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.

      Про це повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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      Заступник міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова під час зустрічі з асоціацією молочників України "Укрмолпром" зазначила, що наразі молочний сектор демонструє позитивні результати, а саме покращилась якість сировини. Тож вперше за останні роки Україна увійшла в 10-ку світових лідерів з експорту молочної продукції.

      За нашими оцінками за результатами 2018 року всієї молочної продукції буде реалізовано на суму майже на 57 мільярдів гривень, при цьому експорт складатиме понад 7 мільярдів гривень,
      – заявила заступник міністра.

      Вона додала, що тваринництво є особливою галузою сільського господарства, стан розвитку якої вагомо впливає на економічний потенціал агропромислового комплексу країни.

      Крім того, у 2019 році на підтримку розвитку тваринництва передбачено кошти на суму 3,5 мільярдів гривень, а основні напрями підтримки молочного скотарства 2018 року будуть збережені.

      Раніше 24 канал писав, що Україна почне постачати курятину в Сінгапур.

      Теги: Новини України Гроші Експорт Міністерство аграрної політики ТОП
      Джерело: 24 канал
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