Україна в епіцентрі скандалу в США та реакція бійців ЗСУ на розведення військ – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Скандал через розмову Зеленського й Трампа

Один з американських розвідників подав скаргу до генерального інспектора стосовно обіцянки Дональда Трампа, яку той дав одному зі світових лідерів під час телефонної розмови. Авторитетні видання зазначають, що йдеться про розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Тема діалогу імовірно стосувалася поновлення розслідування у справі газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямого конкурента Трампа на виборах.

Дивіться відео: як Україна опинилася в епіцентрі нового скандалу у США

Розстріл бойовика у Маріуполі

У Маріуполі невідомі розстріляли бойовика Романа Джумаєва із прізвиськом "Джулай", якого нещодавно суд відпустив під домашній арешт. На тілі чоловіка медики виявили численні вогнепальні поранення, він помер ще до приїзду "швидкої". До 2014 року Джумаєв працював у Києві, а потім приїхав у Донецьк та вступив до лав бойовиків незаконної "ДНР". Разом з іншими бойовиками штурмував Донецький аеропорт і Дебальцеве.

Що відомо про бойовика, якого розстріляли в Маріуполі: дивіться відео

Російські вагони з вугіллям на Львівщині

Активісти вже понад півтора тижня блокують російські вагони з вугіллям на станції Соснівка у Львівській області. Вони вимагають пояснень: яким чином вугілля із країни-агресора опинилась на Західній Україні. Учасники бойових дій, шахтарі та мешканці зупинили потяг і почали безстрокову акцію протесту. Неподалік станції облаштували наметове містечко та почали цілодобове чергування. Натомість у СБУ та поліції ситуацію поки не коментують.

Детальніше про російські вагони з вугіллям на Львівщині: дивіться відео

Розведення військ на Донбасі: як реагують бійці ЗСУ

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна планує розвести війська по всій лінії фронту – без поспіху і лише синхронно. Спершу збираються зробити це біля селищ Золоте і Покровське на Луганщині. Втім, визначеного плану розведення і домовленостей з російською стороною досі немає. Військові наказ командування виконати готові. Адже припускають, що керівництво держави має стратегію. Втім, самі цю ідею не схвалюють.

Дивіться відео: які небезпеки розведення сторін зараз має врахувати Україна

Чергові призначення Зеленського

Обрана влада і далі підчищає ряди попередників. Відомство за відомством, структура за структурою – усюди продовжують з'являтись нові обличчя. Обласних голів адміністрацій, СБУ, поліції вже також точково поміняли. За словами експертів, слід очікувати оновлення фактично всіх органів виконавчої влади. Також, не можна забувати про місцеві вибори, які заплановані через рік. Саме тоді і відбудеться фінальна стадія повного перезавантаження.

Дивіться відео: як нова влада підчищає ряди попередників