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      Україна в "Індексі свободи преси": вперше з 2009 року – у сотні, проте з гіршими показниками

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      Україна піднялась в "Індексі свободи преси" / Детектор медіа

      Україна вперше з 2009 року увійшла в першу сотню країн в "Індексі свободи преси". Україна піднялась на 6 позицій і посіла 96 місце.

      При цьому Україна погіршила свої показники на 0,06 бала – до 32,52. Отож, рух вверх у рейтингу відбувся завдяки гіршим результатам інших держав. Про це свідчить "Індекс свободи преси", який складає міжнародна організація "Репортери без кордонів".

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      Лідери в "Індексі свободи преси":

      • Норвегія;
      • Фінляндія;
      • Данія;
      • Швеція;
      • Нідерланди.

      Недоліки України, на які вказали "Репортери без кордонів":

      • недофінансування Суспільного мовлення;
      • вплив олігархів на медіа;
      • безкарне насилля проти журналістів: зокрема, згадують про вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова;
      • непідконтрольні Україні райони Донбасу залишаються недоступними для журналістів та західних оглядачів.

      Занепокоєння і надалі викликають питання доступу до інформації, маніпуляцій в новинах, порушень конфіденційності джерел, кібератак та крайнощів у боротьбі із фейковими новинами. Також свободі преси може загрожувати закон про боротьбу з дезінформацією,
      – заявили "Репортери без кордонів".


      Скриншот з "Індексу свободи преси"

      Що таке "Індекс свободи преси"?  Індекс свободи преси – рейтинг країн, що публікується щорічно організацією "Репортери без кордонів". Індекс базується на анкеті, яку надсилають організаціям-партнерам "Репортерів без кордонів", кореспондентам по всьому світі, а також науковцям, юристам та громадським правозахисним організаціям. 

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: ЗМІ Медіа Новини України Новини політики Рейтинги Журналісти
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