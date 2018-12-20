Україна в єврокубках: з чим ми йдемо у відпустку

Українські клуби завершили участь в груповому етапі єврокубків. "Динамо" достроково забезпечило собі вихід з групи Ліги Європи в 1/16 з першого місця та провалило останній матч через брак мотивації. "Шахтар" не зміг переграти «Ліон» й вилетів з Ліги чемпіонів. А "Ворскла" здобуває першу перемогу в груповому етапі й закінчує участь у ЛЄ не на останньому місці.

Нестабільне "Динамо"

Розпочало "Динамо" свої виступи у єврокубках 2018 року з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У першому матчі зі "Славією" київське "Динамо" феєрично упустило перемогу на 90+5 хвилині, пропустивши з пенальті. У підсумку гольова нічия – 1:1. Гра проходила без високих швидкостей й виявилась складною для підопічних Хацкевича, тож рахунок – на табло. У матчі-відповіді кияни швидко відкрили рахунок, а у другому таймі подвоїли перевагу, відкривши для себе плей-офф ЛЧ.

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У матчі плей-офф Ліги чемпіонів київський клуб зустрівся з "Аяксом", де вже на другій хвилині пропустив гол. Голкіпер "Динамо" Денис Бойко мав би рятувати команду, але невпевнена гра воротаря зіграла свою роль. Подвоїла перевагу нідерландська команда вже на 16-тій хвилині. Матч закінчився поразкою 3:1. У матчі-відповіді у Києві "Динамо" не змогло створити небезпеку для команди суперника – лише 3 удари проти 19 "Аякса". Як підсумок – нестабільна гра, нульова нічия та виліт у Лігу Європи.

"Динамо" не зуміло обіграти "Аякс" у Києві (фото: ФК "Динамо")

В Лізі Європи "Динамо" теж показало невиразну гру. Київська команда була визначена фаворитом групи з найвищими шансами на вихід з першого місця. Французький "Ренн", казахстанська "Астана" і чеський "Яблонець" навряд чи зуміли б створити конкуренцію "Динамо", навіть зважаючи на значні кадрові труднощі та недосвідченість молодих футболістів клубу.

Вже в першому турі групового етапу "динамівці" знову втрачають перемогу на 90+5 хвилині, пропустивши від "Астани". Матч закінчився рахунком 2:2. Матч проти "Яблонця" "Динамо" також закінчує з рахунком 2:2 – кияни втрачають перемогу, вже закономірно пропускаючи під кінець матчу. Другий тур "Динамо" закінчує на третьому місці у групі, що спричинює шквал критики на команду та тиск з боку уболівальників.

"Динамо" у першому матчі Ліги Європи зіграло у нічию 2:2 з "Астаною" в Києві (Фото: ФК "Динамо")

Першу свою перемогу у груповому етапі з рахунком 2:1 "Динамо" здобуло над "Ренном" у третьому турі. Після вилучення Шепелєва кияни залишились у меншості, але це не завадило їм на 89-ій хвилині вирвати перемогу завдяки упевненому удару Буяльського. Впевнена гра та реалізація моментів у четвертому турі також закінчилась переконливою перемогою київського "Динамо" над французьким "Ренном" – 3:1.

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Здобувши мінімальну перемогу над "Астаною", яка завдала 23 удари по воротах "Динамо", в той час, як кияни завдали лише п’ять, підопічні Хацкевича достроково забезпечили собі перше місце у групі. Заключний матч з "Яблонцем" у Києві не приніс жодного очка Динамо, з результатом 1:0 команда програла аутсайдерам своєї групи вдома.

Статистика ударів підопічних Хацкевича залишає бажати кращого: 62 удари, із яких 29 у площину. "Динамо" завдає мало ударів, тому й має лише 10 забитих м’ячів. Хавбек киян Віктор Циганков став одним з найкращих гравців у груповому етапі Ліги Європи на думку авторитетного порталу WhoScored, який опублікував символічну збірну за підсумками групового етапу Ліги Європи.

Віктор Циганков потрапив до символічної збірної Ліги Європи (Фото: ФК "Динамо")

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Київський клуб, здобувши 11 очок, обійшов суперників у групі та потрапляє до 1/16 Ліги Європи. Суперником "Динамо" став грецький "Олімпіакос". Перший матч відбудеться 4 лютого у Греції, а другий – у Києві 21 лютого.

Антирекорд "Шахтаря"

"Гірники" ж, на відміну від київського клубу, потрапили напряму до Ліги чемпіонів. Та опинились у надскладній групі. У квартеті з підопічними Фонсеки були "Манчестер Сіті", "Ліон" та "Хоффенхайм".

Донецький "Шахтар", який розпочав цей сезон із групового етапу ЛЧ, теж показав непевну гру. Перші матчі із "Хоффенхаймом" та "Ліоном" зіграно у результативні ничиї – 2:2. При цьому команда володіла м’ячем та віддавала точні передачі – близько 90% відсотків передач дістались до своєї цілі.

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Доленосними для підопічних Фонсеки стали дві розгромні поразки від "МанСіті" – 0:3 вдома та 0:6 на виїзді. Загалом 9 пропущених м’ячів від англійської команди.

"Шахтар" зазнав розгромної поразки від "МанСіті" на виїзді 6:0 (Фото: ФК "Шахтар")

В своєму єдиному переможному матчі у групі "Шахтар" несподівано зіграв за новою тактичною формацією з трьома центральними захисниками та двома латералями та вирвав перемогу у "Хоффенхайму", який залишився у меншості, на 90+2 хвилині.

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В останньому матчі "гірники" розписали гольову нічию з "Ліоном", який з вісьмома очками виходить у 1/8 Ліги Чемпіонів.

"Шахтар" не зумів обіграти у Києві "Ліон" та вилетів до Ліги Європи (Фото: ФК "Шахтар")

Група F, у якій виступав "Шахтар", є найрезультативнішою за кількістю голів. "Шахтар" забив 8 голів та 26 разів пробивав у площину воріт команд суперників. Голкіпер гірників Андрій П’ятов увійшов у десятку найкращих воротарів за кількістю здійснених сейвів – 21 удар. Підопічні Фонсеки встановили новий антирекорд пропущених м’ячів у Лізі Чемпіонів – 16 разів "гірники" виймали м'яч із сітки своїх воріт.

"Шахтар" здобуває шість очок й не проходить до 1/8 ЛЧ. У підсумку "Шахтар" з третього місця у групі потрапляє у 1/16 Ліги Європи. Суперником донеччан буде німецький "Айнтрахт". З ним "гірники" вже зустрічались у товариському матчі 2014 року. Перший матч відбудеться 14 лютого на полі "Шахтаря", а матч-відповідь – 21 лютого на виїзді.

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Історичне досягнення "Ворскли"

"Ворскла" вдруге за історію клубу брала участь у груповому етапі Ліги Європи. І в 2011 році під керівництвом Павлова, і нинішня "Ворскла" закінчила виступ, не вийшовши із групи. Підопічні Сачка опинились у групі з лондонським "Арсеналом", лісабонським "Спортінгом" та азербайджанським "Карабахом".

"Ворскла" розпочала виступ доволі впевнено, часто виходила в атаки. Проблеми у команди були із володінням м’ячем та з точністю передач – за цим показником полтавська команда програла суперникам із Лондона та Лісабону. У матчі першого туру із лондонським "Арсеналом", "Ворскла" зуміла двічі завдати точного удару по воротах супротивника та тричі пробивала у площину воріт. "Арсенал" впевнено переграв "Ворсклу" з рахунком 4:2.

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Вдалу гру показали полтавчани зі "Спортінгом". Команда забила швидкий м’яч на 10-ій хвилині, проте втратила перемогу на останніх хвилинах – ще один програний матч.

Тріумфувала "Ворскла" вже у третьому турі Ліги Європи, у якому вона здобула перемогу над "Карабахом". Азербайджанці переграли за показником володіння м’ячем, але єдиний удар у площину воріт, завданий "Ворсклою", виявився переможним. "Ворскла" мінімально обійшла супротивника та здобула єдину перемогу у груповому етапі. У матчі-відповіді з тим же "Карабахом" поступились вже полтавчани. На початку матча підопічні Сачка пропустили з пенальті, у підсумку – поразка.

Гол Кулача приніс історичну перемогу "Ворсклі" у Лізі Європи (Фото: ФК "Ворскла")

Подальші матчі з "Спортінгом" та "Арсеналом" команда програвала з нищівним рахунком – 3:0. При цьому УЄФА прийняло рішення перенести матч із "Арсеналом" з Полтави до Києва у зв’язку із запровадженням у 10 областях України воєнного стану. Таке рішення було прийнято з міркувань безпеки, хоча у Полтавській області воєнний стан введено не було.

Матч "Ворскла" – "Арсенал" був перенесений з Полтави до Києва (фото: ФК "Ворскла")

"Ворскла" набирає 3 очки та займає третє місце у групі, обійшовши Карабах, який також набрав 3 бали. Полтавчани на цьому закінчують свої виступи у єврокубках.

У цьому сезоні "Ворскла" відзначилась історичною подією – здобула першу перемогу у груповому етапі Ліги Європи.

Автор: Ірина Клімчук