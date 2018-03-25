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Гандбол: Україна вдруге програла Швейцарії у матчі відбору на ЧЄ-2018

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Швейцарія вдруге зуміла здобути перемогу над Україною
Швейцарія вдруге зуміла здобути перемогу над Україною / Соцмережі

Жіноча збірна України з гандболу зустрічалася зі Швейцарією у рамках четвертого туру кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2018 25 березня. Перша зустріч між командами завершилась перемогою останніх із рахунком 15:21, а матч-відповідь також їхньою вікторією – 22:21.

Поєдинок у київському Палаці спорту розпочався з натиску господарок, який згодом перетворився на їхню беззаперечну перевагу. Вже на перших хвилинах зустрічі "синьо-жовтим" вдалося вийти вперед із рахунком 4:0 після реалізації трьох семиметрових, натомість швейцарки тричі влучили у каркас воріт збірної України. Варто виокремити у складі української команди гравчиню словенського "Кріму" Ольгу Передерій, яка на початку протистояння відзначилася двома м’ячами.

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Після цього гості почали приходити в себе та потихеньку скорочувати відставання, поки рахунок не став 7:7, а потім і взагалі вийшли вперед, і вже тими, хто наздоганяє, стала Україна. Найбільш небезпечними у складі Швейцарії у першій половині зустрічі були 18-річна Дафні Гаутчі та ветеранка Карін Вайгельт. Однак українки не знітилися та зуміли завершити першу тридцятихвилинку нічиєю 9:9.

У другому таймі Україна також почала зі штурму, і вже на передових ролях у їхньому складі була Вікторія Борщенко, що виступає за російський "Ростов-Дон". Швейцарки своєю чергою кілька разів вдавалися до цікавого кроку, коли замінили воротаря на польового гравця. Щодо рахунку, то все було відображенням першого тайму – спочатку українки вийшли вперед 12:9, а вже після цього Швейцарія почала їх наздоганяти, поки не стало 14:14. А далі почалися гойдалки зі змінною перевагою однієї із команд щонайбільше у 1 м’яч. У підсумку більше бажали перемоги все ж гості, які на останніх хвилинах зуміли втримати переможний для себе результат – 22:21.

Додамо, що за вихід на Чемпіонат Європи з першої групи, крім України та Швейцарії, змагаються ще жіночі гандбольні збірні Норвегії та Хорватії. Далі проходять по дві найкращі команди з кожної групи, а також одна третя команда з найкращими показниками.

Теги: Новини України Новини спорту Швейцарія
Джерело: 24 Канал
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