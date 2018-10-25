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      Україна виборола ще одну срібну медаль на "Іграх нескорених"

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      Україна виборола ще одну срібну медаль на "Іграх нескорених"
      Україна виборола ще одну срібну медаль на "Іграх нескорених" / Фото з відкритих джерел

      Українська збірна продовжує збирати нагороди на "Іграх нескорених" в Австралії. Вранці 25 жовтня срібну медаль у скарбничку України здобув Юрій Дмитренко з метання диску.

      Українець Юрій Дмитренко посів друге місце.

      Читайте також: "Ігри Нескорених": українці вибороли ще одну медаль

      Обійти його зміг лише американець Майкл Антоні.

      Учасники на змаганні метання диску
      Учасники на змаганні метання диску

      Також сьогодні наші Нескорені проходять кваліфікацію зі стрільби з лука та будуть змагатися з легкої атлетики.

      Зазначимо, що 24 жовтня був справді врожайний день – наші ветерани вибороли аж 7 медалей – п'ять срібних і 2 бронзових у змаганнях з пауерлфітингу, плавання та індивідуальних запливах. Зокрема, Володимир Король здобув аж 3 медалі у запливах на 50 і 100 метрів. 

      Нагадаємо, до цього на Invictus Games два золота українці виграли у дисципліні веслування на тренажерах.

      Що таке "Ігри Нескорених"?Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.

      Теги: Новини України Спорт Ігри нескорених Австралія
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 25 жовтня
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