Україна виборола ще одну срібну медаль на "Іграх нескорених"

Українська збірна продовжує збирати нагороди на "Іграх нескорених" в Австралії. Вранці 25 жовтня срібну медаль у скарбничку України здобув Юрій Дмитренко з метання диску.

Українець Юрій Дмитренко посів друге місце.

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Обійти його зміг лише американець Майкл Антоні.



Учасники на змаганні метання диску

Також сьогодні наші Нескорені проходять кваліфікацію зі стрільби з лука та будуть змагатися з легкої атлетики.

Зазначимо, що 24 жовтня був справді врожайний день – наші ветерани вибороли аж 7 медалей – п'ять срібних і 2 бронзових у змаганнях з пауерлфітингу, плавання та індивідуальних запливах. Зокрема, Володимир Король здобув аж 3 медалі у запливах на 50 і 100 метрів.

Нагадаємо, до цього на Invictus Games два золота українці виграли у дисципліні веслування на тренажерах.

Що таке "Ігри Нескорених"?Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.