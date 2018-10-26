Україна виборола золоту та срібну нагороду на "Іграх Нескорених"

Скарбничка збірної України на "Іграх Нескорених" (Invictus Games) поповнилася черговими нагородами. Цього разу золотою та срібною медаллю.

"Золото" в забігу на 400 метрів у категорії IT7 здобув Василь Омельченко. Варто зазначити, що участь у забігу брав і Віктор Шинкарук, який фінішував п'ятим.

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Срібна медаль у Олександра Бєлобокова у штовханні ядра (категорія men's IF4). Його результат 14.38 метрів. Олександр – житель Маріуполя та єдиний учасник збірної України з Донецької області. Про те, що потрапить до збірної, чоловік навіть не мріяв. Подати свою заявку його надихнув давній товариш Євген, який минулого року дійшов до фіналу відбору та побував в Торонто в складі резерву.

Відтак 26 жотвня українці на "Іграх Нескорених" вибороли сім медалей.

Що таке "Ігри Нескорених"?Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.