Україна віддалилась від дефолту

Українська економіка наразі є стабільною, тому кредитний рейтинг країни підвищився на 2 позиції. За оцінками рейтингового агентства R&I, українська економіка тепер має менше ризиків стати дефолтною.

Такого результату вдалося досягти завдяки вдалому регулюванню доходів та витрат держави, а також контролю інфляції, передає Міністерство фінансів.

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Японське кредитне агентство зазначає, що українська економіка продовжує відновлюватись, а фіскальна позиція покращилась. Міжнародні резерви зростають і стійкість України до зовнішніх шоків покращується,

– кажуть у Мінфіні.

Що означає підвищення кредитного рейтингу?Кредитний рейтинг – головний показник платоспроможності країни за кредитами. Від нього також залежить вартість українських активів та цінних паперів компаній, а також відсоткова ставка для майбутніх кредитів. Чим вищий рейтинг – тим вигідніше брати кредит.



Раніше в України був рейтинг ССС+, що означав украй високий ризик інвестування. Тепер його підвищили на дві позиції до В+ (високий спекулятивний ризик).



Усі можливі позиції кредитного рейтингу / Інфографіка з Вікіпедії

Також у японському агентстві R&I зазначили, що в Україні зростає ВВП та зменшується інфляція. Це призвело до того, що загальний борг України перед МВФ становить не 69,2% від ВВП (як станом на 2016 рік), а 52,3%.

ВВП (Валовий внутрішній продукт) – загальна вартість всіх наданих послуг та проданих товарів у країні за рік.

Ріст ВВП – означає зростання економіки.

Інфляція – здешевшання національної валюти, що призводить до збільшення цін та зменшення купівельної спроможності грошей.

Зменшення інфляції – означає стабілізацію економіки.

Раніше одне з провідних рейтингових агентств Fitch також збільшило кредитний рейтинг України до рівня B-.

У вересні Україна має розпочати переговори щодо нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Що таке дефолт? Неспроможність країни виплачувати борги, фактично – банкрутство. Такий стан економіки може призвести до відтоку інвестицій та довготривалої стагнації чи занепаду.



В Україні заговорили про дефолт після заяви олігарха Коломойського про те, що його влаштує такий сценарій. Це обумовлено його особистими інтересами.



Утім, радник глави Офісу Президента Олексій Гончарук зазначив, що кожна подібна заява відлякує від України інвесторів. Тому він закликав не будувати "екзотичних сценаріїв" для української економіки.



Наслідки дефолту / інфографіка 24 каналу