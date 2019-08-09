13:48
9 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зюганов проти Америки. Як Рашка скомуніздила безпілотник
      Вєсті Кремля
      21:26, 8 серпня
      Вєсті.UA: "Кінець" епохи бідності. Надя Савченко чкурнула на Північ – нове завдання Путіна?
      Вєсті.UA
      19:49, 8 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РИНОК ЗЕМЛІ

      Україна віддалилась від дефолту

      1111 Читать новость на русском
      Україна збільшила кредитний рейтинг
      Україна збільшила кредитний рейтинг / Обозреватель

      Українська економіка наразі є стабільною, тому кредитний рейтинг країни підвищився на 2 позиції. За оцінками рейтингового агентства R&I, українська економіка тепер має менше ризиків стати дефолтною.

      Такого результату вдалося досягти завдяки вдалому регулюванню доходів та витрат держави, а також контролю інфляції, передає Міністерство фінансів. 

      До теми: Що Україна запропонує на переговорах з МВФ

      Японське кредитне агентство зазначає, що українська економіка продовжує відновлюватись, а фіскальна позиція покращилась. Міжнародні резерви зростають і стійкість України до зовнішніх шоків покращується,
      – кажуть у Мінфіні.

      Що означає підвищення кредитного рейтингу?Кредитний рейтинг – головний показник платоспроможності країни за кредитами. Від нього також залежить вартість українських активів та цінних паперів компаній, а також відсоткова ставка для майбутніх кредитів. Чим вищий рейтинг – тим вигідніше брати кредит.

      Раніше в України був рейтинг ССС+, що означав украй високий ризик інвестування. Тепер його підвищили на дві позиції до В+ (високий спекулятивний ризик).

      кредитний рейтинг
      Усі можливі позиції кредитного рейтингу / Інфографіка з Вікіпедії

      Також у японському агентстві R&I зазначили, що в Україні зростає ВВП та зменшується інфляція. Це призвело до того, що загальний борг України перед МВФ становить не 69,2% від ВВП (як станом на 2016 рік), а 52,3%. 

      ВВП (Валовий внутрішній продукт) – загальна вартість всіх наданих послуг та проданих товарів у країні за рік. 
      Ріст ВВП – означає зростання економіки. 
      Інфляція – здешевшання національної валюти, що призводить до збільшення цін та зменшення купівельної спроможності грошей.
      Зменшення інфляції –       означає стабілізацію економіки. 

      Раніше одне з провідних рейтингових агентств Fitch також збільшило кредитний рейтинг України до рівня B-.

      У вересні Україна має розпочати переговори щодо нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

      Що таке дефолт? Неспроможність країни виплачувати борги, фактично – банкрутство. Такий стан економіки може призвести до відтоку інвестицій та довготривалої стагнації чи занепаду. 

      В Україні заговорили про дефолт після заяви олігарха Коломойського про те, що його влаштує такий сценарій. Це обумовлено його особистими інтересами.

      Утім, радник глави Офісу Президента Олексій Гончарук зазначив, що кожна подібна заява відлякує від України інвесторів. Тому він закликав не будувати "екзотичних сценаріїв" для української економіки. 

      наслідки дефолту
      Наслідки дефолту / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий
      сьогодні
      14626
      Теги: Новини України МВФ Транш МВФ Кредит Рейтинги Міністерство фінансів України Дефолт в Україні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Продажа земли: каких изменений ждать украинцам
      сьогодні , 13:35 Продажа земли: каких изменений ждать украинцам
      Сергій Фурса 72
      НАБУ разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко
      сьогодні , 12:00 НАБУ разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко
      Юрій Бутусов 2891
      Яке пиво подобається українцям?
      сьогодні , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      968
      Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      сьогодні , 08:50 Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      Блог Соцмережі 986
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 серпня , 22:40 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 4769
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук