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      Україна віддасть пріоритет українським вантажам по залізниці, – Омелян

      79 Читать новость на русском
      Володимир Омелян
      Володимир Омелян / liga.net

      Міністерство інфраструктури може обмежити транзитні вантажоперевезення у серпні-вересні у тому випадку, якщо це створить значні складнощі для українських перевізників.

      Про це, відповідаючи на запитання журналіста OBOZREVATEL, під час спільного брифінгу з представником президента в уряді Андрієм Герусом, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

      "Сьогодні ми чітко зазначили, що наша позиція є послідовною. Пріоритет надається на постачання нафти та нафтопродуктів, вугілля та зернового експорту, і вже потім питання транзиту. Це не означає будь-яких обмежень, якщо є нормальні, планові перевезення. Якщо ми будемо бачити будь-які загрози для перших цих груп товарів, то безумовно ми змушені будемо оголошувати конвенції", – повідомив міністр.

      Як раніше повідомлялось, неефективна робота "Укрзалізниці" знижує рентабельність виробництва зернових в Україні. Необхідність шукати інші способи логістики дорого коштує для аграріїв.

      blog_ava
      Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
      сьогодні
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      Теги: Володимир Омелян Укрзалізниця Зерно
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