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      Україна відреагувала на спроби Росії пропхати в ООН свій проєкт резолюції по COVID-19

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      Дмитро Кулеба / Пресслужба Кабміну

      Генасамблея ООН прийняла резолюцію про солідарність країн у боротьбі з пандемією коронавірусу. Свій альтернативний проєкт висунула і Росія, проте його відкинули. В українському МЗС це вже назвали спробою Кремля прикрити свою агресивну політику перед світом.

      Україна вітає прийняття резолюції Генасамблеї ООН "Глобальна солідарність для боротьби з COVID-19". Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

      Детальніше Провал Росії в ООН: Генасамблея прийняла резолюцію по COVID-19 без згадки про санкції

      "Ми ухвалили рішення стати першою державою-членом ООН, яка порушить процедуру мовчання. Ми проінформували голову Генасамблеї ООН про те, що російська резолюція не може бути ухвалена. До України далі приєдналася низка інших держав, а далі відбувся такий собі дипломатичний трилер. Росіяни усіма силами намагалися протягнути свою резолюцію, втім, зробити це не вдалося. Її відхилили", – розповів він.

      У коментарі щодо ухвалення резолюції МЗС України вказало: РФ вирішила скористатися ситуацією для просування власних вузько політичних інтересів.

      Росія подала паралельний проєкт резолюції, головний посил якого, попри включення в його назви питання COVID-19, повністю вписується в логіку її попередніх закликів до скасування санкцій. Це – чергова спроба створити пропагандистське прикриття для своєї агресивної зовнішньої політики,
      – наголошують українські дипломати.

      У МЗС додають, що Україна виступає проти спроб РФ скористатися скрутним гуманітарною ситуацією, щоб уникнути міжнародно-правової відповідальності.

      "Ці маніпуляції тільки шкодять важливій роботі, яку здійснюють Генеральний секретар ООН і Організація Об'єднаних Націй в зміцненні співпраці між державами в боротьбі проти COVID-19 і мінімізації його наслідків", – зазначили у відомстві.

      Дмитро Кулеба про марні спроби Росії пропхати свій проєкт резолюції в ООН: відео

      Про що йдеться у прийнятій ООН резолюції:

      • Про обмін країнами інформацією про коронавірус та перебіг захворювання,
      • Про обмін науковими знаннями про боротьбу з вірусом та ймовірними ліками,
      • Про обмін передовим досвідом для боротьби з пандемією і подолання її наслідків.

      Причому в тексті резолюції відсутній пункт про пом'якшення санкцій, який відстоювала та намагалася пропхнути Російська Федерація.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: МЗС України Новини України Новини політики Дмитро Кулеба – новини Україна – Росія Санкції Новини Росії ООН Генасамблея ООН
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