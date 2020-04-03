Україна відреагувала на спроби Росії пропхати в ООН свій проєкт резолюції по COVID-19

Генасамблея ООН прийняла резолюцію про солідарність країн у боротьбі з пандемією коронавірусу. Свій альтернативний проєкт висунула і Росія, проте його відкинули. В українському МЗС це вже назвали спробою Кремля прикрити свою агресивну політику перед світом.

Україна вітає прийняття резолюції Генасамблеї ООН "Глобальна солідарність для боротьби з COVID-19". Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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"Ми ухвалили рішення стати першою державою-членом ООН, яка порушить процедуру мовчання. Ми проінформували голову Генасамблеї ООН про те, що російська резолюція не може бути ухвалена. До України далі приєдналася низка інших держав, а далі відбувся такий собі дипломатичний трилер. Росіяни усіма силами намагалися протягнути свою резолюцію, втім, зробити це не вдалося. Її відхилили", – розповів він.

У коментарі щодо ухвалення резолюції МЗС України вказало: РФ вирішила скористатися ситуацією для просування власних вузько політичних інтересів.

Росія подала паралельний проєкт резолюції, головний посил якого, попри включення в його назви питання COVID-19, повністю вписується в логіку її попередніх закликів до скасування санкцій. Це – чергова спроба створити пропагандистське прикриття для своєї агресивної зовнішньої політики,

– наголошують українські дипломати.

У МЗС додають, що Україна виступає проти спроб РФ скористатися скрутним гуманітарною ситуацією, щоб уникнути міжнародно-правової відповідальності.

"Ці маніпуляції тільки шкодять важливій роботі, яку здійснюють Генеральний секретар ООН і Організація Об'єднаних Націй в зміцненні співпраці між державами в боротьбі проти COVID-19 і мінімізації його наслідків", – зазначили у відомстві.

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Про що йдеться у прийнятій ООН резолюції:

Про обмін країнами інформацією про коронавірус та перебіг захворювання,

Про обмін науковими знаннями про боротьбу з вірусом та ймовірними ліками,

Про обмін передовим досвідом для боротьби з пандемією і подолання її наслідків.

Причому в тексті резолюції відсутній пункт про пом'якшення санкцій, який відстоювала та намагалася пропхнути Російська Федерація.