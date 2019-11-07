Україна збирається заблокувати "Північний потік-2"

У Німеччині розробляють законопроєкт, який має захистити газопровід в обхід України "Північний потік-2" від посилених правил оновленої газової директиви ЄС. Україна, Польща і країни Балтії знайдуть інші способи заблокувати газопровід.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства торговий представник України Тарас Качка заявив, що триває спроба зберегти стару модель ринку газу, повідомив Євген Солонина у твіттер.

Про проєкт: Німеччина ухвалить закон, щоб захистити "Північний потік-2"

За словами Качки, у старій моделі ринку газу, Росія – якийсь динозавр. З іншого боку, додає він, газовий сектор України став значно динамічніший за російський, він розвивається саме унаслідок російської агресії та кризових явищ.

Зауважимо, що уряди України, США, Польщі і країни Балтії називають "Північний потік-2" загрозою європейській енергетичній безпеці. Німеччина, яка є одним з вигодоотримувачів проєкту, стверджує, що український транзит збережеться і після його запуску.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголошував, що запуск "Північного потоку-2" буде означати, що транзиту російського газу через територію України не буде взагалі.

Важливо! У США підготували законопроєкт про енергетичну безпеку Європи. Він передбачає введення нових санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". Детальніше – тут.

Російський трубопровід "Північний потік-2" має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Наразі у Балтійському морі проклали більше 2000 кілометрів труб, що складає 83% від загальної довжини. У РФ кажуть, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще декілька тижнів.

Раніше: Данія таки погодилась на будівництво "Північного потоку-2"

Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.