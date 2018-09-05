Україна виграла тендер на ремонт турецьких вертольотів

Україна виграла тендер на ремонт і модернізацію 17-ти вертольотів МІ-17 турецької жандармерії. Його вартість – 40 млн доларів.

Про це повідомив очільник МВС Арсен Аваков у своєму Twitter.

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Зазначається, що обслуговувати турецькі вертольоти буде компанія "Мотор-Січ" і ремонтний завод в Конотопі (Сумська область).

Ми маємо унікальну компетенцію в сфері авіаремонту. Співпраця з Туреччиною – це наша стратегія,

– написав Аваков в Twitter.