Україна виграла тендер на ремонт турецьких вертольотів
Україна виграла тендер на ремонт і модернізацію 17-ти вертольотів МІ-17 турецької жандармерії. Його вартість – 40 млн доларів.
Про це повідомив очільник МВС Арсен Аваков у своєму Twitter.
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Зазначається, що обслуговувати турецькі вертольоти буде компанія "Мотор-Січ" і ремонтний завод в Конотопі (Сумська область).
Ми маємо унікальну компетенцію в сфері авіаремонту. Співпраця з Туреччиною – це наша стратегія,
– написав Аваков в Twitter.
Джерело: 24 Канал
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