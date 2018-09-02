Україна виконала "домашнє завдання" – тепер слово за Вселенським патріархатом

Україна вже повністю впоралася з усім домашнім завданням. Для нас це вже пройдений етап, адже є звернення Президента, і звернення ієрархів, тобто формально з українського боку все вже виконано.

Про це розповів керівник департаменту у справах релігії Міністерства культури Андрій Юраш у прямому ефірі 24 каналу.

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Як зазначив релігієзнавець, синаксис – це зібрання, яке відбувається раз на 3-4 роки у Вселенський патріархії, та має вселенське значення як зібрання найбільш вплливових архіереїв, які готують ґрунт для принципових рішень.

Сьогодні на синаксисі готували ідеологічний ґрунт для нашої автокевалії, щоб Вселенський патрірхат впевнився в правильності обраного шляху щодо надання автокефалії Україні та на цій основі створив єдину помісну церкву в державі,

– сказав Юраш.

Щодо необхідних передумов для надання Україні томосу, то Юраш зазначив, що: "по-перше, потрібна воля України, ієрархів та політичного керівництва. Україна вже повністю впоралася з усім домашнім завданням. Це вже пройдений етап, адже є звернення Президента і звернення ієрархів, тобто формально з українського боку все вже виконано", – зазначив він.

Юраш також додав, що залишається лише Вселенській патріархії зі свого боку виконати ту частину, яка йде за нею – провести переговори з усіма канонічними церквами та нейтралізувати відвертих опонентів з боку Московського патріархату.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.

31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.