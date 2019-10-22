Україна вимагає від окупантів негайно звільнити полоненого журналіста Асєєва
Проросійські бойовики на Донеччині відправили на 15 років за ґрати українського журналіста Станіслава Асєєва. Українське МЗС вже встигло висловити категоричний протест через так зване "судове рішення" і виступило з вимогою звільнити українця.
Незаконне утримування та незаконний вирок вчергове підтвердили, що окупаційний режим вважає незалежну журналістику головною загрозою своєму функціонуванню, наголошується в заяві МЗС.
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Міністерство наголошує, що незаконне позбавлення волі в Україні є кримінальним злочином, а всі причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності.
МЗС також виступило з вимогою до Росії негайно звільнити Станіслава Асєєва та усіх інших незаконно утримуваних громадян України. Крім того, відомство закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою звільнення українських бранців.
Що відомо про ув'язнення Станіслава Асєєва?
Станіслав Асєєв жив у Донецьку, а після початку російської агресії писав для українських ЗМІ. На початку літа 2017-го журналіст зник безвісти. Згодом окупанти визнали, що утримують його.
У жовтні 2019 року так званий "верховний суд ДНР" ухвалив рішення про ув'язнення Асєєва на 15 років за ґратами через "шпигунство та екстремістську діяльність".
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