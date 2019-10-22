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      Україна вимагає від окупантів негайно звільнити полоненого журналіста Асєєва

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      МЗС вимагає від Росії звільнити Станіслава Асєєва
      МЗС вимагає від Росії звільнити Станіслава Асєєва / glavcom.ua

      Проросійські бойовики на Донеччині відправили на 15 років за ґрати українського журналіста Станіслава Асєєва. Українське МЗС вже встигло висловити категоричний протест через так зване "судове рішення" і виступило з вимогою звільнити українця.

      Незаконне утримування та незаконний вирок вчергове підтвердили, що окупаційний режим вважає незалежну журналістику головною загрозою своєму функціонуванню, наголошується в заяві МЗС.

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      Міністерство наголошує, що незаконне позбавлення волі в Україні є кримінальним злочином, а всі причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності.

      МЗС також виступило з вимогою до Росії негайно звільнити Станіслава Асєєва та усіх інших незаконно утримуваних громадян України. Крім того, відомство закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою звільнення українських бранців.

      Що відомо про ув'язнення Станіслава Асєєва?

      Станіслав Асєєв жив у Донецьку, а після початку російської агресії писав для українських ЗМІ. На початку літа 2017-го журналіст зник безвісти. Згодом окупанти визнали, що утримують його.

      У жовтні 2019 року так званий "верховний суд ДНР" ухвалив рішення про ув'язнення Асєєва на 15 років за ґратами через "шпигунство та екстремістську діяльність".

      кількість українців в полоні Росії
      Скільки українців перебувають в полоні Росії / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території МЗС України Проросійські бойовики Українці в полоні РФ Новини Росії
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