Україна висловила обурення новим указом Путіна про громадянство Росії для українців

МЗС України засудило указ Володимира Путіна про розширення категорій українців, яким надаватимуть російське громадянство у спрощеному порядку. Це – ще один факт грубого порушення з боку Росії норм міжнародного права і державного суверенітету України, наголосили в МЗС.

1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму. Перед цим Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.

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Укази Путіна про надання громадянам України російського громадянства у протиправний спосіб були, є та будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не визнаватимуться українською стороною, запевнили в МЗС.

Особливо цинічною є задекларована мета ухвалених російською стороною рішень – "захист прав і свобод людини і громадянина",

– наголосили в МЗС України.

Там пояснили, що права і свободи українців почали грубо порушуватися з початком російської збройної агресії та окупації Росією Криму та частини Донбасу.

МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України та усунути їх негативні наслідки,

– наголосили у відомстві.

Україна залишає за собою право вживати ефективних заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів громадян відповідно до міжнародного права та законодавства. Відповідна нота протесту буде невідкладно вручена російському МЗС.

Кого з українців стосується указ Путіна про громадянство Росії?