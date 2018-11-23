Україна засудила поїздку Путіна в Крим: у Кремлі відзначились зухвалою заявою

Міністерство зовнішніх справ України різко засудило незаконний візит президента Росії Володимира Путіна в окупований Крим. Натомість у Москві заявили, що відмовляються приймати протест Києва.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

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24 канал писав, що керівництво Російської Федерації на чолі з президентом Володимиром Путіним 23 листопада прибуло в окупований Крим. Там так званий уряд країни-окупанта обговорював тему "майбутнього Росії".

У Росії не забарилися із відповіддю – там відмовились реагувати на звернення Києва.

"Цей протест ми не приймаємо", – заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, це вже не перша поїздка Путіна в анексований Крим протягом останнього часу. Так, президент РФ 4 серпня побував на окупованому півострові, де відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".



Тоді МЗС України висловило протест через приїзд Путіна до окупованого Криму та Севастополя. Дипломати наголосили, що Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських посадовців на тимчасово окупований півострів грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України та нехтування нормами міжнародного права.