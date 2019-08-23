Україна витіснила США з китайського ринку: яке виробництво зросло у продажах

Після того, як між США та Китаєм розпочалася торгівельна війна, то українські виробники почали заміняти американців на ринку кукурудзи в КНР.

Раніше Сполучені Штати Америки були основним постачальником кукурудзи в Китай, а у 2011-2012 роках частка американців на цьому рикну складала майже 100% — 5 мільйонів тонн. Про це повідомило видання "Голос Америки".

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Вже на початку торговельної війни, яку розпочав президент США Дональд Трамп, американські виробники поставили лише 0,3 мільйона тонн продукції, тобто менше 10% від усього китайського імпорту.

А от постачання кукурудзи з України до Китаю зростають і очікуються на рівні 4 мільйонів тонн, що відповідає 80% китайського імпорту. Конгресмен від штату Іллінойс Робін Келлі розкритикувала таку політику Трампа.

"Велика частина кукурудзи надходила до Китаю з Іллінойсу, до того, як провальна торговельна війна Трампа вбила наш доступ до ринків", — написала Робін Келлі у Facebook.

"Гарний очікуваний врожай в Україні не компенсує різке падіння виробництва в США в 2019-2020 роках, але в довгостроковій перспективі, загроза, що Україна постане як основний експортер кукурудзи, продовжує зростати". – підтверджують американські журналісти.