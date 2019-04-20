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      Україна вийшла з угоди з СНД щодо стандартизації озброєнь

      54 Читать новость на русском
      Угоду СНД про стандартизацію озброєння розірвано
      Угоду СНД про стандартизацію озброєння розірвано / gur

      Кабмін прийняв рішення про вихід з угоди, спрямованої на зміцнення і розвиток співпраці між державами СНД у галузі стандартизації озброєння і військової техніки у середу, 17 квітня.

      МЗС України планує вже найближчим часом повідомити Виконавчий комітет СНД про вихід з угоди. Вихід з цієї угоди ініціювало Мінекономрозвитку.

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      Угода не має практичної реалізації в Україні, оскільки стандартизує озброєння під ДЕСТи. В Україні ж радянські ДЕСТи ліквідовані на 90 відсотків, їх замінюють європейські стандарти. А ще в Конституції закріплений стратегічний курс до НАТО. Тож будемо проводити стандартизацію озброєння та військової техніки відповідно до цього курсу,
      – зазначив Степан Кубів.

      Також він додав, що у Конституції закріплений стратегічний курс до НАТО, тому стандартизація озброєння та військової техніки проводитиметься відповідно до цього курсу.

      Крім всього, уряд скасував додатковий протокол до угоди, яким до неї вносяться зміни.

      Раніше у МЗС заявляли, що Україна фактично вийшла з СНД. Президент Петро Порошенко ще в травні 2018 року оприлюднив указ про вихід України з міжнародних договорів СНД.

      На початку року Кабінет міністрів підтримав вихід України із угоди про загальні умови поставок товарів між організаціями країн-учасниць СНД.

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      Теги: Новини України Новини політики Зброя Законодавство Міністерство економічного розвитку і торгівлі СНД
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