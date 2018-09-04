Україна внесла гроші до бюджету Ради Європи: Клімкін назвав суму

Україна зробила добровільний внесок до бюджету Ради Європи в розмірі 400 тисяч доларів. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, що такий крок здійснений задля того, щоб підтримати організацію у складні часи фінансового шантажу зі сторони Росії.

Про це Клімкін написав у своєму Twitter-акаунті.

"Сьогодні Україна зробила добровільний внесок до бюджету Ради Європи у розмірі 400 000 доларів США. Росія використовує проти РЄ фінансовий шантаж. У ці складні часи організація потребує підтримки. Приєднуйтесь до нас, інакше РЄ більше не захищатиме свої цінності та принципи", – мовиться у повідомленні міністра.

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Сьогодні Україна зробила добровільний внесок до бюджету Ради Європи у розмірі 400,000 дол. США. Росія використовує проти РЄ фінансовий шантаж. У ці складні часи організація потребує підтримки. Приєднуйтесь до нас, інакше РЄ більше не захищатиме свої цінності та принципи — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 сентября 2018 г.

Водночас Постійне представництво України при Раді Європи на своїй Facebook-сторінці відзначило, що Україна вперше здійснила добровільний внесок до бюджету РЄ.

Сьогодні у Страсбурзі була завершена процедура здійснення добровільного внеску України до бюджету Ради Європи у обсязі 400 тисяч доларів США. Фінансова ситуація в РЄ різко погіршилася у 2017 році, коли Російська Федерація використала фінансовий шантаж організації і у порушення своїх міжнародно-правових зобов’язань відмовилася сплачувати внески до бюджету Ради Європи до того часу, поки не буде відновлена повноцінна участь її делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи,

– нагадали у Постійне представництві України при РЄ.

"За цих умов уряд України вирішив фінансово підтримати Раду Європи. Ми зробили добровільний внесок на додаток до своїх обов’язкових платежів до бюджету. Гроші будуть використані у сферах співробітництва, що є пріоритетними як для Ради Європи, так і у контексті співробітництва з нашою державою", – пояснили в організації.

Зокрема, Україна профінансувала такі напрями співробітництва: функціонування Європейського суду з прав людини, боротьба з корупцією та відмиванням грошей, запобігання тортурам, боротьба з расизмом і нетерпимістю, інтеграція ромів та кочівників у суспільство, захист меншин, розвиток рівноправ’я жінок та чоловіків, захист культурної спадщини, захист журналістики та безпеки журналістів.

Нагадаємо, у січні 2018 року генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив про те, що Росія все ще повинна виплачувати свої внески у ПАРЄ. У Росії відповіли, що нехай це робить Україна, поки не буде поновлено членство РФ в організації.