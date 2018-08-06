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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна вперше за 12 років потрапила у фінал стрибків у довжину на чемпіонаті Європи

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Сергій Нікіфоров
Сергій Нікіфоров

На чемпіонаті Європи в Берліні почалися легкоатлетичні змагання за участі українців.

Два українських стрибуна в довжину – Сергій Нікіфіров і Владислав Мазур – брали участь в кваліфікації на чемпіонаті Європи-2018 в Берліні.

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У фінал вийшов лише Сергій Нікіфоров. Його результат 7,86 м був четвертим серед спортсменів в його групі. А ось Владиславу Мазуру результату 7,70 м для виходу в фінал не вистачило. Мазур до останнього претендував на вихід у фінал, а все вирішив буквально один сантиметр, який українець поступився 12-му атлету.

Цікаво, що вперше з 2006 року український стрибун пройшов у фінал чемпіонату Європи.

Зазначимо, фінал в стрибках у довжину відбудеться в середу, 8 серпня. Початок – о 20:40 за Києвом.

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Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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