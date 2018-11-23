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      Україна вперше за 6 років вийшла у фінал чемпіонату світу з боксу серед жінок

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      Ганна Охота вийшла у фінал чемпіонату світу з боксу
      Ганна Охота вийшла у фінал чемпіонату світу з боксу / ФБУ

      В Індії відбулися перші півфінальні поєдинки чемпіонату світу з боксу серед жінок. Українська спортсменка Ганна Охота у вазі до 48 кілограм здобула перемогу й зуміла вийти у фінал.

      По дорозі до фіналу Охота з однаковим рахунком 5:0 за оцінками суддів перемогла Марі Мацейевскі (Німеччина), Роберту Бонатті (Італія), Айше Чагірір (Туреччина) і Мадока Ваду (Японія).

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      "Вперше за останні 6 років Україна буде представлена в фіналах чемпіонату світу з боксу серед жінок", – повідомили у Федерації боксу України.

      Фінал змагань відбудеться 24 листопада. Ганна зустрінеться з представницею Індії, п’ятиразовою чемпіонкою світу, призеркою Олімпійських ігор Марі Ком.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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