Україна втрачає шанси на членство у ЄС та НАТО через Порошенка, – дипломат

Порошенко нескінченно "топчеться на одному місці" та намагається актуалізувати питання ідентичності.

Про це написав голова правління фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передає УНІАН.

"Наш верховний головнокомандувач з бізнес-партнерами, якими обклався у владі, хіба неслабко наварився на оборонному замовленні. Тому як не позбавив, то серйозно віддалив для нас перспективи членства в НАТО, лукаво прикривши голу в цьому плані спину цілком віртуальними змінами до Конституції", – підкреслив він.

При цьому Богдан Яременко звернув увагу й на відсутність перспектив членства України в Євросоюзі. За словами екс-дипломата, глава держави отримав від ЄС окреме особливе рішення, що питання про членство України навіть не обговорюватиметься в найближчій перспективі. При цьому Петро Порошенко жодним чином не заперечив у відповідь.

Разом із тим гарант продовжує нескінченно топтатися на одному місці та намагається актуалізувати питання ідентичності.

"Закиди щодо проросійськості опонентів – сміховинні, бо тих самих аргументів чи складних питань про зв‘язки з Росією до самого Порошенка значно більше", – додає Богдан Яременко. На його переконання, президент звертається до минулого, адже фактично він очолив контрреволюцію в Україні і будь-які розмови про майбутнє у його виконанні звучали б непереконливо.

"Але мене цікавить, що президент робитиме не через, а впродовж цих п’яти років? Порошенко не має відповіді. Його суть незмінна: він лукавий олігарх, таким і залишиться", – наголосив Богдан Яременко.

Він також додав, що вже незабаром українці робитимуть свій вибір під час другого туру президентських виборів.

"21 квітня ми вирішуватимемо – брехня та корупція, як завжди, чи сподівання на щось нове. Я голосуватиму за нове", – резюмував Богдан Яременко.