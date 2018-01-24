Україна втратила 20 мільярдів через родовища, що залишились в анексованому Криму

Станом на сьогодні прямі втрати України від ворожих дій Росії на морі склали 20,61 мільярдів гривень.

Про це розповів адмірал, експерт з питань безпеки та оборони Ігор Кабаненко в інтерв’ю виданню "Дню".

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"Цієї суми було би досить для створення асиметричних військово-морських спроможностей, призначених для адекватного реагування на існуючі загрози на морі й відвести їх від України, а також розв’язання нагальних житлових проблем військових моряків в Одесі, Миколаєві та інших базах і гарнізонах", – сказав Кабаненко.

Він пояснив, що після подій у Криму Україна втратила Північно-Булганакське, Східно-Казантипське та Стрєлкове нафтові родовища в Азовському морі, Одеське, Голіцинське, Архангельське і Штормове — в Чорному.