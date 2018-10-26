Україна втратила одну позицію в рейтингу УЄФА

Бельгія випередила Україну в рейтингу УЄФА за результатами матчів 3-го туру групових етапів Ліги Європи.

У Лізі Європи київське "Динамо" і полтавська "Ворскла" здобули синхронні перемоги, а в Лізі чемпіонів "Шахтар" був розгромлений "Манчестер Сіті" (0:3). Такий розклад в 3-му турі єврокубків приніс Україні 0,8 бала в таблицю коефіцієнтів.

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Україна пропустила вперед Бельгію, якій завдяки перемогам "Генка" і "Стандарда" в Лізі Європи вдалося набрати 1 бал. Бельгія і Україна мають по 36,700 бала, але за додатковими показниками бельгійці попереду.

Зазначимо, що ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2020/21. 10 позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 26 жовтня

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