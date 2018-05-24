Україна ввела санкції проти Молдавського метзаводу на 3 роки

Санкції вводяться на три роки у вигляді блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також заборони на держзакупівлі.

Україна ввела санкції проти ВАТ "Молдавський металургійний завод" (Рибниця), що знаходиться у невизнаній Придністровській республіці, строком на 3 роки, повідомляє uaprom.

Про це йдеться в указі Президента №126, яким проти ряду юросіб і фізосіб вводяться спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи.

Санкції вводяться на три роки у вигляді блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також заборони на держзакупівлі.

Як повідомлялося раніше, об'єднання металургійних підприємств "Укрметалургпром" виступило за заборону експорту брухту чорних металів з України в невизнану Придністровську Молдавську Республіку, куди, за словами президента "Укрметаллургпрома" Олександра Каленкова, йде до 20% брухту.

Нагадаємо, що в січні-квітні 2018 року ММЗ збільшив виробництво сортового прокату порівняно з аналогічним періодом минулого року у два рази, до 185 тис. тону.