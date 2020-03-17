Україна вже витратила мільярд доларів, щоб втримати курс гривні

Лише від початку 2020 року Національний банк України витратив 1 мільярд доларів, щоб втримати гривню на відносно стабільному рівні. Втім у НБУ запевняють, що загалом ситуація стабільна, а золотовалютні резерви країни досі перевищують 25 мільярдів доларів.

Нацбанк досі залишається прихильником "плаваючого" курсу гривні, але має достатні резерви для "згладжування" кутів, заявив під час брифінгу заступник голови НБУ Олег Чурій.

До слова Валютних обмежень не буде: у НБУ запевнили, що резервів достатньо

За його словами, через нестабільну ситуацію впродовж останніх двох тижнів загалом від початку року Україна витратила майже мільярд доларів, щоб втримати гривню. Втім ситуація загалом позитивна, зокрема через 8 мільярдів доларів, які Нацбанк минулоріч викупив при зміцненні курсу гривні.

Нині наші резерви на достатньому рівні – вони становлять понад 25 мільярдів доларів. Ми і надалі будемо продовжувати політику "згладжування коливань", адже це необхідно для збереження стабільності на валютному ринку,

– пояснив Олег Чурій.

Він також запевнив, що НБУ продає рівно стільки валюти, "скільки це потрібно". Більш відчутні проблеми з падінням курсу на валютному ринку він пояснив труднощами з постачанням валюти в Україну, спричинених обмеженнями через коронавірус.

Економічні проблеми в Україні через коронавірус: коротко

Епідемія коронавірусу відчутно позначилася на економіці України і в економічному плані зачепила чи не кожного українця. Так, за 9 днів курс долара здорожчав на понад 3 гривні і не припиняє дорожчати.

Втім це лише за офіційними даними Національного банку, на готівковому ринку ситуація ще гірша. Ба більше, щоденно курс гривні лише продовжує падати. І це при тому, що НБУ тратить гроші на те, аби втримувати відносну "стабільність" національної валюти.