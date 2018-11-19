Україна вже втратила Азовське море

Росія відібрала у нас Крим, а незабаром дуже швидко присвоїть Азовське море. Як і з анексією півострова – ми абсолютно безпорадні. Можемо лише спостерігати, як нас витісняють з Азову.

Про що йдеться і чому так? Росія, побудувавши Кримський міст, що сполучає Краснодарський край з окупованим півостровом, перекрила ним Керченську протоку, що сполучає Азовське й Чорне море. Тому прохід суден під мостом тепер контролює російський військово-морський флот, який під дулами своїх гармат зупиняє всі судна для огляду. А затримує начебто з міркувань безпеки. Насправді – лише задля того, щоб ускладнити курсування суден до українських азовських портів Бердянська і Маріуполя, зробити вантажоперевезення туди невигідними, й зрештою, щоб українські порти збанкрутували.

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Не виключено, що в якийсь момент російське ФСБ влаштує провокацію й організує фейковий теракт – напад на кримський міст – лише для того, щоби взагалі зупинити під ним судноплавство. Це і стане остаточним вироком для українських портів Бердянська й Маріуполя і означитиме фактичну анексію Росією Азовського моря – станеться це вже незабаром. Ми про це знаємо, проте, зашкодити цьому безсилі. Адже в нас просто недостатньо сил, аби протистояти. У нас немає ані флоту, для протидії Росії на морі, немає протикорабельних ракет, якими можна було б відбити атаки з моря. Серед союзників ніхто за нас вступати у силове протистояння з Кремлем, звісно, не буде. Єдине, на що можна розраховувати – це політична підтримка. Та й то – це буде лише щось на кшталт чергового "занепокоєння" і закликів до Кремля "негайно припинити".

Насправді ж ми навіть на посилення санкцій проти Росії за анексію Азовського моря не можемо розраховувати, адже формально Росія діє на підставі підписаного з Україною Договору про спільне використання моря. От тільки нині Росія на правах сильного нас від того спільного використання майже вже відтіснила. Відтак, давайте будемо із собою чесні – ми вже втратили Азовське море, так само, як втратили Крим.

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