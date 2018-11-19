20:40
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, сьогодні
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Артем Овдієнко

      Україна вже втратила Азовське море

      210
      Ми вже втратили Азовське море
      Ми вже втратили Азовське море

      Росія відібрала у нас Крим, а незабаром дуже швидко присвоїть Азовське море. Як і з анексією півострова – ми абсолютно безпорадні. Можемо лише спостерігати, як нас витісняють з Азову.

      Про що йдеться і чому так? Росія, побудувавши Кримський міст, що сполучає Краснодарський край з окупованим півостровом, перекрила ним Керченську протоку, що сполучає Азовське й Чорне море. Тому прохід суден під мостом тепер контролює російський військово-морський флот, який під дулами своїх гармат зупиняє всі судна для огляду. А затримує начебто з міркувань безпеки. Насправді – лише задля того, щоб ускладнити курсування суден до українських азовських портів Бердянська і Маріуполя, зробити вантажоперевезення туди невигідними, й зрештою, щоб українські порти збанкрутували.

      Читайте також: "Сірі кардинали" українських політиків: хто "рішає" за владу

      Не виключено, що в якийсь момент російське ФСБ влаштує провокацію й організує фейковий теракт – напад на кримський міст – лише для того, щоби взагалі зупинити під ним судноплавство. Це і стане остаточним вироком для українських портів Бердянська й Маріуполя і означитиме фактичну анексію Росією Азовського моря – станеться це вже незабаром. Ми про це знаємо, проте, зашкодити цьому безсилі. Адже в нас просто недостатньо сил, аби протистояти. У нас немає ані флоту, для протидії Росії на морі, немає протикорабельних ракет, якими можна було б відбити атаки з моря. Серед союзників ніхто за нас вступати у силове протистояння з Кремлем, звісно, не буде. Єдине, на що можна розраховувати – це політична підтримка. Та й то – це буде лише щось на кшталт чергового "занепокоєння" і закликів до Кремля "негайно припинити".

      Насправді ж ми навіть на посилення санкцій проти Росії за анексію Азовського моря не можемо розраховувати, адже формально Росія діє на підставі підписаного з Україною Договору про спільне використання моря. От тільки нині Росія на правах сильного нас від того спільного використання майже вже відтіснила. Відтак, давайте будемо із собою чесні – ми вже втратили Азовське море, так само, як втратили Крим.

      Читайте також: Героям слава, або Що Україна має запозичити в СРСР

      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини України Анексія Криму Публікації
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Україна вже втратила Азовське море
      сьогодні , 20:31 Україна вже втратила Азовське море
      Артем Овдієнко 211
      Міккі Маус – найстаріша в світі миша
      сьогодні , 20:02 Міккі Маус – найстаріша в світі миша
      Борис Немировський 155
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      сьогодні , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      "Євробляхери" перекриватимуть дороги: де та коли будуть ускладнення
      сьогодні , 19:21 "Євробляхери" перекриватимуть дороги: де та коли будуть ускладнення
      Євгенія Мазур 2070
      День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      сьогодні , 19:00 День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      Ольга Черненко 312
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук