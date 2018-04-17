Україна як ніколи близька до створення єдиної помісної православної церкви, – Порошенко

Президент Петро Порошенко розповів, що Україна проситиме Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Українській Церкві.

Про це Порошенко заявив на зустріч із головами парламентських фракцій.

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На сьогоднішній день Україна як ніколи близька до появи власної автокефальної помісної церкви,

– сказав Порошенко.

Він наголосив, що вже звернувся до Патріарха Варфоломія з таким відповідним проханням.

"Я, як президент, прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха, до його святості з проханням про надання томаса Української помісної автокефальної церкви", – заявив Порошенко.

Глава держави зазначив, що відповідне звернення також має затвердити Верховна Рада України.

Він додав, що усі єписокпи УПЦ КП та Української автокефальної православної церкви підписали відповідне звернення до патріарха.

"За 26 років це перший документ, який об'єднав всіх ієрархів. Це історична подія", – сказав президент.

За словами Порошенка, Єдина православна помісна церква не стане державною. Всі віряни матимуть право вільно обирати собі як конкретний храм, так і церковну юрисдикцію. Зокрема, якщо буде бажання залишитися у лоні Російської православної церкви, таке право буде надане.