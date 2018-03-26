Україна – Японія: анонс товариського матчу національних збірних

Збірна України проведе другий товариський матч у березні 2018 року. Цього разу суперниками "синьо-жовтих" стане збірна Японії, а сама гра відбудеться у Бельгії.

Після не надто вдалої гри проти збірної Саудівської Аравії, коли збірна України зіграла у нічию, на "синьо-жовтих" очікує нове випробування – збірна Японії.

Як і попередню товариську гру, цей матч відбудеться на нейтральному полі. Та на відміну від матчу в Іспанії проти Саудівської Аравії, цього разу гра відбудеться у Бельгії, місті Льєж. Окрім того, гра розпочнеться о 15:20, щоб і японські глядачі могли її побачити у прямому ефірі.

Читайте також: Україна – Японія: де дивитися онлайн матч національних збірних

Збірна України готується до матчу у Бельгії

На відміну від попередньої гри, головний тренер Андрій Шевченко не зможе розраховувати одразу на трьох гравців. Це воротар Андрій Лунін, який дебютував за збірну у матчі проти Саудівської Аравії, тим самим ставши наймолодшим воротарем, який грав за команду. А також півзахисники Віктор Коваленко та Володимир Шепелєв. Всі троє відправилися до розташування молодіжної збірної України, яка у вівторок, 27 березня, зіграє проти однолітків з Англії.

Лунін – у сфері інтересів 5 європейських клубів з топ-чемпіонатів

Подробиці за посиланням:https://t.co/JQUb5s12sS pic.twitter.com/eAPM0JWjx0 — Футбол 24 (@football24tv) 25 березня 2018 р.

Але і серед наявних гравців є кого обирати. Фактично на кожну позицію на полі є по двоє кандидатів. За місце у воротах посперечаються Андрій П'ятов та Денис Бойко. Не надто надійна гра центральних захисників може дати шанс вийти на поле Івану Ордецю чи Микиті Бурді зі старту, бажання перевірити Богдана Бутка чи Едуарда Соболя змінить наші фланги захисту у порівнянні з попереднім матчем.

Едуард Соболь може отримати шанс вийти зі старту

Читайте також: Збірна України – Японії: прогнози букмекерів на фаворита матчу

Також залишається питання, за якою схемою зіграє Шевченко у центрі поля. Він може випустити двох опорних півзахисників – Тараса Степаненка і в пару до нього Віталія Буяльського чи Руслана Маліновського. А може зіграти і з одним опорником, тоді з'явиться більша варіативність попереду.

Шевченко особисто готує гравців збірної

Колишній гравець Динамо розкритикував Зінченка та гру збірної України проти Саудівської Аравії

Подробиці:https://t.co/H07mxGSoTb pic.twitter.com/fiLBoTWeKp — Футбол 24 (@football24tv) 26 березня 2018 р.

Віктор Циганков, який провів доволі слабкий попередній матч, і не продемонстрував того, що зараз показує в київському "Динамо", може отримати ще один шанс. Є питання і щодо Марлоса. Гравець у "Шахтарі" грає на правому фланзі, у той час як у збірній його використовують у центрі.

Попереду Андрій Шевченко знову може довіритися Артему Кравцю, або ж дати можливість Артему Бєсєдіну.

Андрій Шевченко поділився очікуваннями перед спарингом проти збірної Японії

Читайте за посиланням:https://t.co/fwBfocX0N1 pic.twitter.com/r24Eui2vnW — Футбол 24 (@football24tv) 26 березня 2018 р.

Щодо збірної Японії, то команда матчем проти збірної України буде готуватися до матчів Чемпіонату світу 2018 року. Японія потрапила в групу Н, де її суперниками стали Польща, Колумбія та Сенегал. Відтак матч проти збірної України – це, фактично, підготовка до протистояння з європейською збірною. До цього 23 березня команда Вахіда Халілходжича у Бельгії зіграла товариський матч з африканською збірною – Малі. Японці врятувалися від поразки лише у кінці матчу, коли Сея Накадзіма за мить до фінального свистка відновив рівновагу у поєдинку – 1:1.

Японія: що собою являє та як готується до ЧС-2018

Розповідаємо про наступного суперника збірної України!

Читайте тут:https://t.co/mE4sDH8DFk pic.twitter.com/CejwUrR3zL — Футбол 24 (@football24tv) 25 березня 2018 р.

Вахід Халілходжич будує збірну навколо гравців з європейських чемпіонатів. Хоча лідером команди є гравець мексиканської "Пачуки" Кейсуке Хонда, який свого часу виступав за італійський "Мілан". Гравці з внутрішнього чемпіонату – це, скоріш, найближчий резерв. Однак через травми не зіграють з Україною декілька важливих виконавців: Хірокі Сакаї, Йошіда, Кагава та Окадзакі. Відтак тренер буде змушений вдатися до ротації. І це хороша можливість проглянути всіх гравців перед стартом Мундіалю.

Зустріч проведе бригада рефері з Бельгії на чолі з 29-річним уродженцем Беверена Бартом Вертентеном, який отримав статус арбітра ФІФА у 2014 році. На лініях йому будуть допомагати Рін Ванізере та Ів де Неве. У ролі резервного арбітра виступить Лоуренс Віссер.