20:52
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Україна – Японія: де дивитися онлайн матч національних збірних

543 Читать новость на русском
Збірні Україна – Японія дивитися онлайн
Збірні Україна – Японія дивитися онлайн

У вівторок, 27 березня, збірна України проведе товариський матч зі збірною Японії. Гра відбудеться у Бельгії, а її трансляція буде доступна і в Україні.

Варто зазначити, що медіа-холдинг "Медіа Група Україна" отримав право трансляції матчів збірної України. Після показу матчу між збірними України та Саудівської Аравії, трансляція товариського матчу збірних України та Японії теж відбудеться на каналах "Україна" та "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Читайте також: Збірна України – Японії: прогнози букмекерів на фаворита матчу

Окрім того, матч можна подивитися на сайті телеканалів "Футбол 1 / Футбол 2". Доступ до трансляції – 29 гривень.

Звіт з матчу – на сайті "24" після закінчення гри.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Закордонні гроші та українці: що змінить закон про валюту
сьогодні, 19:01 Закордонні гроші та українці: що змінить закон про валюту
Яніна Ткачук 2793
Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка
сьогодні, 18:00 Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка
Дмитро Гнап 1205
Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
сьогодні, 17:01 Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
Олексій Чибісов 1477
Пожежа в Кемерово у ТЦ
сьогодні, 16:08 Пожежа в Кемерово у ТЦ "Зимова вишня": причини, жертви та факти трагедії
2283
Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
сьогодні, 16:00 Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
Тетяна Острікова 1504
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук