Україна – Японія: де дивитися онлайн матч національних збірних

У вівторок, 27 березня, збірна України проведе товариський матч зі збірною Японії. Гра відбудеться у Бельгії, а її трансляція буде доступна і в Україні.

Варто зазначити, що медіа-холдинг "Медіа Група Україна" отримав право трансляції матчів збірної України. Після показу матчу між збірними України та Саудівської Аравії, трансляція товариського матчу збірних України та Японії теж відбудеться на каналах "Україна" та "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

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Читайте тут:https://t.co/mE4sDH8DFk pic.twitter.com/CejwUrR3zL — Футбол 24 (@football24tv) 25 березня 2018 р.

Окрім того, матч можна подивитися на сайті телеканалів "Футбол 1 / Футбол 2". Доступ до трансляції – 29 гривень.

Звіт з матчу – на сайті "24" після закінчення гри.