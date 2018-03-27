Збірна України перемогла збірну Японії у товариському матчі

У вівторок, 27 березня, збірна України зіграла товариський матч зі збірною Японії. команди проводили свою гру у Бельгії, місті Льєж. Голи у цьому матчі забивали лише захисники.

Цей матч став другим для команд під час паузи на товариські матчі збірних у березні. До того ж команди зіграли з аналогічним рахунком 1:1. Однак у випадку збірної України у матчі проти Саудівської Аравії, українці перші забили, а згодом пропустили. Японці ж навпаки, врятувалися від поразки у матчі проти збірної Малі завдяки голу на останній хвилині додаткового часу.

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Ця гра на стадіоні "Моріс Дюфран" стала третьою товариською зустріччю збірних України та Японії. Перший поєдинок, який відбувся 21 березня 2002 року в Осаці, виграли азіати – 1:0. А 12 жовтня 2005 року в Києві наша команда взяла реванш – 1:0.

Як збірна України перемогла Японію завдяки голу Андрія Гусіна



Ретро-відео дивіться за посиланням https://t.co/PS6qCEMq2w pic.twitter.com/1dDT4xTjZc — Футбол 24 (@football24tv) 27 березня 2018 р.

На відміну від матчу проти Саудівської Аравії, головний тренер збірної України Андрій Шевченко вдався до ротації. Тренерський штаб зробив одразу шість замін. У старті вдруге поспіль вийшли Ярослав Ракіцький, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Євген Коноплянка та Марлос. При чому останній на звичній для себе позиції крайнього півзахисника, а не в центрі поля.

Варто зазначити, що організатором матчу виступила Федерація футболу Японії. Саме її збірна готується до участі в Чемпіонаті світу з футболу в Росії, тож не дивно, що трансляцію часто перебивала заставка Road to Russia.

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Японці на початку матчу дивилися більш цілісно, активно пресингуючи українців ще на їх частині поля, а самі швидко переходили з оборони в атаку.

Хоча не скажеш, що в українців зовсім не було шансів. Однак найбільше сподівання покладалося на крайніх півзахисників Коноплянку та Марлоса, а їх часто надійно обороняли. Євген один раз небезпечно прострілював з флангу, але м’яч перехопив воротар. Ще один раз його простріл ударом закінчував Руслан Маліновський – вище воріт.

Гол японці на початку матчу могли організувати після помилки Андрія П’ятова – воротар схибив, вибиваючи м’яч з власного штрафного майданчика, однак удар у суперника відверто не вийшов.

А на 16 хвилині українці могли вийти вперед. Бєсєдін дістав м’яч на краю поля, змістився до лінії штрафного майданчика, звідки потужно подав в район воротарського на Коноплянку. Євген до м’яча не діставав, але від Готоку Сакаї м’яч потрапив у перекладину воріт. Після цього він знову відскочив до захисника, і тоді вже той виніс м’яч подалі від власних воріт.

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Та все ж українці забили першими. Ярослав Ракіцький наважився на потужний удар лівою ногою з-за меж штрафного майданчика. На траєкторії польоту м’яча став захисник Наомічі Уеда, який зачепив його головою. Воротар не встиг зреагувати на цей рикошет, і м’яч залетів у ворота.

Забитий гол додав впевненості українцям (або на деякий час позбавив її суперників), тож «синьо-жовті» (у цьому матчі просто «жовті», адже у синій формі грали японці) атакували різноманітно. Один раз на ударній позиції навіть опинився Маліновський, але не зумів пробити у площину воріт. Сама ж атака вийшла доволі показовою, в швидкій прохід вперед за допомогою пасів.

Та все ж збірна Японії зрівняла рахунок ще до перерви. Після подачі зі штрафного Едуард Соболь не витримав офсайдну лінію, чим залишив Томоакі Макіно у грі, і захисник головою пробив по воротах П’ятова. Голкіпер дотягнувся до м’яча, але відбити як слід не зумів.

У другій половині матчу українці продовжували тиснути на ворота суперника, японці ж відповідали своїми атаками.

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На 63 хвилині Шевченко вдався до потрійної заміни. На поле вийшли Микола Матвієнко, Олександр Караваєв та Віталій Буяльський. Вони замінили Едуарда Соболя, Богдана Бутка та Руслана Маліновського відповідно. Саме Караваєв знову вивів збірну України вперед у цьому матчі. Пройшла атака лівим флангом, Коноплянка прострелив, і Олександр потужно пробив в проти хід воротарю з лінії штрафного майданчика. Два захисника, які кинулися під м’яч, не завадили йому залетіти у ворота. А для Олександра це став дебютний гол за збірну України.

На 75 хвилині могла пройти схожа атака, до попередньої. Тільки цього разу м’яч потрапив до Буяльського, і пробивав він з центру. Бив у кут воріт, однак Ейдзі Кавасіма справився з ударом. Хоч і з другої спроби.

На 79 хвилині Євген Коноплянка уступив місце на полі Віктору Циганкову, а Олександр Зінченко – Руслану Ротаню. Для півзахисника це став 100-й матч за збірну України. Окрім нього, у клубі "сотників" нашої команди перебувають Анатолій Тимощук (144 матчі) та Андрій Шевченко (111 поєдинків).

На 87 хвилині небезпечно пробивав Шоя Накаджима. Перший раз його удар в штрафному майданчику заблокував Іван Ордець, а наступний вже врятував П’ятов. Він же небезпечно пробивав зі штрафного вже у доданий арбітром час. Але і цього разу П’ятов врятував команду від пропущеного голу.

Відтак збірна України святкує перемогу над збірною Японії.

Браво, команда!

Вітання Руслану Ротаню з 100 матчем в кар‘єрі!

Андрій Ярмоленко приїхав підтримати команду!#МиЗбірна pic.twitter.com/xbava4AzdQ — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 27 березня 2018 р.

У цій грі хотілося з відзначити хороший контроль м’яча, який продемонстрували українці, швидкий перехід із захисту в атаку, комбінації, які вдавалося проводити. Саме цього бракувало у матчі проти Саудівської Аравії. Цього разу поле було ідеальне для проведення такої гри на відміну від матчу у Марбельї, де перед тим пройшла злива.

Однак сама гра залишає чимало місця для роздумів для тренерського штабу. Тут питання і оптимального стартового складу, ігрової схеми. До травня є над чим думати. Саме тоді заплановані наступні ігри збірної. Однак з ким саме – поки ще не домовлено.

Україна – Японія 2:1

Голи: Ракіцький, 21, Караваєв, 69 – Макіно, 41