Збірна України – Японії: прогнози букмекерів на фаворита матчу

У вівторок, 27 березня, збірна України проведе товариський матч зі збірною Японії. Букмекери оцінили шанси "синьо-жовтих" перемогти у цьому матчі.

Після не надто вдалого матчу проти збірної Саудівської Аравії, українці і надалі залишаються фаворитами протистояння зі збірною Японії. Однак ця різниця не настільки велика, яка була у попередньому матчі.

Букмекерська контора "Марафон" на перемогу збірної України виставила коефіцієнт 2,59. Дещо більший коефіцієнт на те, що переможе збірна Японії – 2,99. Нічию у цьому матчі оцінено в 3,28.

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"Суха" перемога України збільшить виграш у 3,96 разів. У випадку перемоги Японії без забитих українцями голів – 4,55.

Щодо точного рахунку матчу, то найменший коефіцієнт отримав 1:1 – 5,90. У той же час перемога України 1:0 отримала коефіцієнт 7,10, перемога Японії завдяки єдиному забитому м’ячу – 7,70. Безгольова нічия – 8,50.

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У PariMatch теж віддають перевагу "синьо-жовтим", однак з дещо більшим коефіцієнтом – 2,65. У той же час щодо перемоги Японії – 2,90. На нічию коефіцієнт в 3,15.

Зате на ставку "Україна переможе і не пропустить" – 3,80, "Японія переможе і не пропустить" – 4,10. Перемога України в один м’яч – 4,00, якщо ж переможуть японці – 4,20.

При цьому рахунок 1:0 на користь України отримав коефіцієнт 6,90, аналогічна перемога Японії – 7,30. Нічия 1:1 – 6,30, "суха" нічия 0:0 – 8,10.

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"Фаворит" найбільше вірить у перемогу "синьо-жовтих", і коефіцієнт у них найменший – 2,41. Відтак перемога Японії – 3,10. Нічия – на приблизно однакову рівні з рештою – 3,25.

Для тих, хто вірить, що обидві команди заб’ють є коефіцієнт в 1,94. Якщо ж хтось з них не пропустить – 1,80.

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Найбільш ймовірним рахунком тут вважають 1:1 – 6,10. Дещо більше – на мінімальну перемогу України 1:0 – 6,40. Далі йде нічия 0:0 – 6,90, а вже після цього перемога Японії 1:0 – 7,50.

Тож загалом букмекери віддають перевагу збірній України. Однак вона мінімальна. Багато голів у цьому матчі теж не очікують. Найбільш ймовірний рахунок 1:1, або ж перемога збірної України 1:0