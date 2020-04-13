Україна з Коломойським і без нього, або Бенінградська битва

Шлях від національного героя до ворога народу, пройдений Ігорем Валерійовичем, можна порівняти хіба що з долею Надії Савченко, - хоча ці два кейса все-таки нерівноцінні.

"Хочу предупредить всех так называемых зеленых человечков: в отличие от других, мы не боимся и при попытке захвата зданий СБУ и МВД будем сразу стрелять на поражение. Все, кто захотят устроить войну в области, должны знать, что Днепропетровск станет для них вторым Сталинградом, только в этой битве выиграет украинский народ".

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Эту речь заместитель Коломойского Корбан произнес в апреле 2014 года. В то легендарное время глава Днепропетровщины считался спасителем Отечества. Под аплодисменты патриотической общественности Игорь Валерьевич вооружал добробаты, назначал вознаграждение за поимку диверсантов и обзывал Путина "шизофреником". Подвиги дерзкого олигарха и его команды восхищали и воодушевляли нацию.

Увы, по прошествии шести лет тогдашняя деятельность ИВК выглядит уже не обороной украинского Сталинграда, а защитой своего личного Бенинграда. За последние годы олигарх успел открыто противопоставить себя всей стране. И теперь самый ожидаемый отечественный закон именуют "антиколомойским", а его непринятие грозит Украине экономическим коллапсом.

Путь от национального героя до врага народа, пройденный Игорем Валерьевичем, можно сравнить разве что с судьбой Надежды Савченко, – хотя эти два кейса все-таки неравноценны.

О Савченко мы ничего не знали вплоть до ее пленения. Иллюзорный образ Надежды создавался с чистого листа, и каждый из нас мог приписать новорожденной героине желаемые качества.

Напротив, Коломойского в Украине 2014-го знали очень хорошо. И олигархический бэкграунд вроде бы не предполагал иллюзий. Не позволял обольщаться на счет ИВК и его мотивов. Не оставлял простора для идеализации днепропетровского губернатора.

Но в том и штука, что героизация олигарха Бени не сопровождалась идеализацией. Игорь Валерьевич ухитрился соединить одиозность с заманчивым обликом. Он сделал свои темные стороны привлекательными и вдохновляющими.

Было известно, что Коломойский исповедует ценности лихих девяностых. Но именно это нам импонировало. Кто-кто, а закаленный в разборках Беня точно не станет миндальничать с российской агентурой!

Было понятно, что Коломойский меркантилен и не забывает о собственной выгоде. Но именно это ободряло. Уж ловкач Беня наверняка придумает, как победить Москву быстро, эффективно и с наименьшими издержками!

Было ясно, что Коломойский безыдеен и не станет жертвовать собой ради обреченного дела. Но именно это радовало. Если расчетливый и циничный Беня стал нашим союзником – значит, наши перспективы не так уж плохи!

Весной 2014-го, когда будущее Украины висело на волоске, позиция Коломойского казалась весьма обнадеживающим знаком…

С тех пор ИВК растерял симпатии общества – но сохранил имидж человека, которого лучше иметь в союзниках, чем в противниках. И если в 2014-м мы дружно радовались, что Беня с нами, то в 2020-м перспектива бесповоротного разрыва с олигархом не на шутку тревожит Банковую. Очевидно, наверху до последнего надеялись избежать открытого столкновения и не доводить дело до новой Сталинградской битвы. Как-то договориться, сойтись посередине, нащупать компромисс, совмещающий интересы Коломойского с финансовым выживанием страны.

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Вот только сам Игорь Валерьевич готов сражаться за свой персональный Бенинград так же решительно и жестко, как и шесть лет назад. И спасительные компромиссы на горизонте не просматриваются.