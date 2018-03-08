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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна за рік заробила на космічних ракетах понад 4 мільярди

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"Сич-2" / Фото з відкритих джерел

З 2017 рік підприємства ракетно-космічної галузі України заробили 4,6 мільярди гривень. При цьому витрати на розвиток галузі з державного бюджету продовжують скорочуватись.

Про це пише видання gazeta.ua, посилаючись на дані голови Державного космічного агентства України за 2017 рік.

Загальний обсяг валової продукції на підприємствах ракетно-космічної галузі склав понад 5,4 мільярдів гривень.

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Нині в управлінні ДКАУ є 26 підприємств і організацій космічної галузі. При цьому фінансування цієї галузі скорочується. Так, у держбюджеті на 2017 рік на фінансування космічної галузі було передбачено 2,91 мільярда гривень, що на 14,2% менше, ніж в 2016 році.

За підсумками першого півріччя 2017 року завантаження потужностей підприємств космічної галузі склала 30,9%, що на 3,2% менше цього ж періоду 2016 року.

Теги: Новини України Космос
Джерело: 24 Канал
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