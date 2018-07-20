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Україна заборонила в'їзд російському журналісту Соловйову: з'явилась різка реакція МЗС РФ

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У МЗС РФ обурилися забороні в'їзду в Україну журналісту Соловйову
У МЗС РФ обурилися забороні в'їзду в Україну журналісту Соловйову / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Росії обурилося забороні СБУ на в’їзд в Україну терміном на три роки голові Спілки журналістів РФ Володимиру Соловйову.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС Росії.

Так, російське відомство звинуватило українську владу у нібито прагненні недопустити будь-яких контактів між журналістами України і Росії.

На думку офіційного Києва, "національна безпека" полягає в необхідності тотальної зачистки інформаційного простору, розкручуванні антиросійської істерії в медіа-просторі країни і запобіганню будь-яким спробам українських і російських інформаційних структур вийти на прямий діалог,
– обурилися в МЗС РФ.

При цьому, у міністерстві цинічно додали, що прагнення союзу журналістів Росії, який очолює Соловйов, "до діалогу з українськими колегами є природнім, адже це професійний підхід, спрямований на розвиток інститутів масової інформації в обох країнах, деполітизація медіасфери та дотримання високих стандартів журналістської етики".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ще в лютому 2018 року очільнику Союзу журналістів Російської Федерації Володимиру Соловйову заборонили в’їзд в Україну.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія журналісти
Джерело: 24 Канал
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