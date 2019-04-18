Україна залишається аутсайдером світового рейтингу за рівнем вирішення торгівельних суперечок

У державі відсутня стратегія розвитку промисловості.

На цьому наголошують учасники форуму "Промислова політика та гірничо-металургійний комплекс: світовий досвід для України". Україна залишається серед аутсайдерів світового рейтингу за рівнем вирішення торговельних суперечок. Наприклад, середній показник виграних антидемпінгових справ для України – 17%. У Росії цей показник становить 25%, у Туреччині – 46%, у Бразилії – 32%. Статистика відображає неефективність державних антидемпінгових заходів, що призводять до хронічних проблем в економіці, повідомляє "5 канал".

За словами директора державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Володимира Власюка, Україні потрібно бути вкрай обережною в питанні нарощування державного боргу.

"Ми маємо негативне сальдо торгової кооперації. Ми маємо великі борги, які ми повинні віддавати у валюті. І ми продовжуємо здійснювати зовнішні валютні запозичення. При негативному сальдо торговельних операцій треба бути дуже обережним до нарощування борг", – повідомив Власюк на форумі "Промислова політика та гірничо-металургійний комплекс: світовий досвід для України".

Загалом, за інформацією ЗМІ, учасниками форуму констатувалося, що в державі відсутня стратегія розвитку промисловості. Як наслідок, Україна відчутно програє багатьом країнам світу, які реалізують чітку промислову політику. При цьому, відсутність державного бачення найбільше відчуває саме металургійний комплекс.

За словами директора аналітичного центру GMK Center Станіслава Зінченко, гірничо-металургійному комплексу України потрібна промислова політика, реалізація, якої позитивно вплине на економіку: "ГМК забезпечує 30% валютних надходжень від українського експорту. Але у нас немає промислової політики, і нашій державі потрібно включитися в стандарти підтримки промисловості, в стандарти розвитку промисловості, щоб зрозуміти, які конкурентні переваги ми маємо. Тим самим ми можемо включитися в цю конкурентну боротьбу і зайняти своє місце, і зробити знову промисловість – фактором зростання економіки України".