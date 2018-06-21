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Україна заслуговує на статус партнера з розширеними можливостями, – колишній генсек НАТО

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Україна заслуговує на статус партнера з розширеними можливостями, – колишній генсек НАТО
Україна заслуговує на статус партнера з розширеними можливостями, – колишній генсек НАТО / asn.in.ua

Колишній заступник генсека північноатлантичного альянсу Александр Вершбоу вважає, що зближення з Україною відповідає інтересам НАТО. На його думку, НАТО повинно надати Україні статус партнера з розширеними можливостями.

Наразі претендентами на цей статус є Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія і Швеція.

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Київ також виконав відповідні критерії і може розраховувати на розширене партнерство, адже Україна бере участь в місіях НАТО, надавала значну допомогу операціям союзників на Балканах і в Середземному морі та підтримку в консультуванні і навчанні союзних сил в Афганістані.

Для альянсу може бути корисним досвід нашої держави в протистоянні гібридній агресії Росії та боротьби з російською дезінформацією. Як наголошує Вершбоу, зближення з Україною дозволить НАТО підвищити безпеку всередині альянсу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевняє, що Україні вдасться протистояти спротиву угорської сторони та взяти участь у саміті НАТО в Брюсселі 11-12 липня.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики НАТО
Джерело: 24 Канал
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