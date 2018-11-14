08:37
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального
      Вєсті Кремля
      22:36, 13 листопада
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, 13 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Україна затиснута Мінськом-2, а відповідального за виконання угод немає, – політолог

      323 Читать новость на русском
      Росія провела незаконні вибори в ОРДЛО
      Росія провела незаконні вибори в ОРДЛО / Фото з відкритих джерел

      Україна затиснута Мінськом-2. Проблема в тому, що мінські угоди – документ, який кожна зі сторін бачить по-своєму.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Вихід з Мінська-2 і замороження конфлікту: що зміниться після псевдовиборів на Донбасі?

      Експерт зауважує: Верховна Рада в жовтні продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Цим демонструючи, що виконує мінські домовленості. Але попри все, Росія провела в ОРДЛО незаконні вибори ватажків окупаційних адміністрацій.

      Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі ухвалювався як підтвердження того, що Україна виконує мінські угоди. Тобто, за умови виконання всіх пунктів Україна надасть Донбасу особливий статус. Проблема в тому, що в Мінську-2 дуже багато пунктів. А хто відповідає за їхнє виконання? Хто має їх реалізовувати? Росіяни наголошують, що в жодному пункті не вказано, що вони за щось конкретно відповідальні,
      – підкреслює політолог Андрій Вігірінський.

      За словами експерта, немає органу, який би тлумачив мінські угоди, вносив зміни. Кожна зі сторін бачить документ по-своєму. І цим користується РФ. Нових домовленостей немає, і на незручні для себе умови росіяни не погодяться. Андрій Вігірінський зазначає: на жаль, ми не можемо вплинути на окупаційні адміністрації.

      Де-факто наш суверенітет не поширюється на ОРДЛО. Нам Росія дає двох ватажків і говорить – от з ними і говоріть. Можна засуджувати вибори, але Росії на це начхати. І Пушилін з Пасічником поїдуть до Мінська, сидітимуть там, і нічого ми не зможемо зробити. Якщо встанемо з-за столу переговорів, нас звинуватять у зриві. Що далі?
      – каже Вігірінський.

      Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.

      Як відбувалися псевдовибори на окупованому донбасі: хроніка подій

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Псевдовибори на окупованому Донбасі Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Де у світі легалізована марихуана: інфографіка
      13 листопада , 23:00 Де у світі легалізована марихуана: інфографіка
      Олена Булан 704
      Інформаційна війна: програли чи ні?
      13 листопада , 22:00 Інформаційна війна: програли чи ні?
      Володимир Горбач 199
      Вихід з Мінська-2 і замороження конфлікту: що зміниться після псевдовиборів на Донбасі?
      13 листопада , 21:01 Вихід з Мінська-2 і замороження конфлікту: що зміниться після псевдовиборів на Донбасі?
      Інна Жолобович 1055
      Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
      13 листопада , 20:03 Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
      2623
      Слезы России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      13 листопада , 19:01 Слезы России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      Злой Одессит 2625
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці
      22 жовтня , 14:32
      Найактуальніші фото 4 квітня: тест-драйв від Яценюка, відправлення бійців в зону АТО
       5 квітня 2015 , 08:40
      Кіпер збірної України пропустив тренування напередодні матчу з Чехією
       5 вересня , 21:31
      Ліга націй перевершує російський ЧС-2018 за відвідуваністю: як заповнюються стадіони на матчах збірної України
       18 жовтня , 13:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук