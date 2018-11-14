Україна затиснута Мінськом-2, а відповідального за виконання угод немає, – політолог

Україна затиснута Мінськом-2. Проблема в тому, що мінські угоди – документ, який кожна зі сторін бачить по-своєму.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Експерт зауважує: Верховна Рада в жовтні продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Цим демонструючи, що виконує мінські домовленості. Але попри все, Росія провела в ОРДЛО незаконні вибори ватажків окупаційних адміністрацій.

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі ухвалювався як підтвердження того, що Україна виконує мінські угоди. Тобто, за умови виконання всіх пунктів Україна надасть Донбасу особливий статус. Проблема в тому, що в Мінську-2 дуже багато пунктів. А хто відповідає за їхнє виконання? Хто має їх реалізовувати? Росіяни наголошують, що в жодному пункті не вказано, що вони за щось конкретно відповідальні,

– підкреслює політолог Андрій Вігірінський.

За словами експерта, немає органу, який би тлумачив мінські угоди, вносив зміни. Кожна зі сторін бачить документ по-своєму. І цим користується РФ. Нових домовленостей немає, і на незручні для себе умови росіяни не погодяться. Андрій Вігірінський зазначає: на жаль, ми не можемо вплинути на окупаційні адміністрації.

Де-факто наш суверенітет не поширюється на ОРДЛО. Нам Росія дає двох ватажків і говорить – от з ними і говоріть. Можна засуджувати вибори, але Росії на це начхати. І Пушилін з Пасічником поїдуть до Мінська, сидітимуть там, і нічого ми не зможемо зробити. Якщо встанемо з-за столу переговорів, нас звинуватять у зриві. Що далі?

– каже Вігірінський.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.

Як відбувалися псевдовибори на окупованому донбасі: хроніка подій