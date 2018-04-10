Україна затримала ще одне російське судно у Чорному морі

Український суд наклав арешт на російське судно-земсняряд з портом приписки Туапсе. Екіпаж корабля займався незаконним видобутком піску в районі Каркінітської затоки Чорного моря (заповідник "Лебедині острови") на тимчасово окупованих територіях півострова Крим.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. За його даними, судно належить компанії Trans Services Maritime, а пісок, який видобували, використовували для будівництва мосту з Росії в окупований Крим.

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Відтак прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення незаконного видобутку піску і розробки корисних копалин

З метою відшкодування збитків у зазначеному кримінальному провадженні, 10 квітня ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокуратури АР Крим та на судно, що зараз перебуває у порту міста Южний Одеської області і належить Російській компанії-порушнику, накладено арешт.

Нагадаємо, до цього 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено ряд справ. Вночі 8 квітня команда судна "Норд" спробувала покинути територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка", що на Харківщині. Згодом вони здійснили другу (теж невдалу) спробу вивезти екіпаж сейнера в окупований Крим.