Україна завжди на крок позаду Кремля, – британський полковник про видачу паспортів РФ українцям

Україна повинна була передбачити, що Путін почне видавати російські паспорти українцям на окупованих Кремлем територіях, але не зробила цього. Зокрема, схожа ситуація була у країнах Балтії. Такі кроки господаря Кремля можна пояснити тим, що він у майбутньому збирається захищати своїх громадян від українців. І, якщо Путін вирішить, що це законно, Україна отримає сейрозний виклик.

Україна мала передбачити видачу російських паспортів своїм громадянам, але не зробила цього.

Як зауважив британський полковник Глен Грант, який консультував армії багатьох європейських країн, дії Росії можна описати як гру у хвилі, пише "Громадське".

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"Просто як море: туди-сюди. Але приплив наближається, і щоразу хвилі все ближче", – каже він.

На переконання військового, проблема полягає у тому, що ти не знаєш, якою буде наступна хвиля.

"Це може бути Донбас, може бути Азовське море, може бути Одеса, а може бути і щось дипломатичне чи просто дезінформація", – підкреслив Грант.

За його словами, Україна могла передбачити, що складеться така ситуація, оскільки аналогічна історія з паспортами відбувалася з країнами Балтії.

Уряд повинен передбачити, що Путін так вчинить, і повинен був підгодовувати законодавчу базу чи якусь концепцію, як з цим упоратися. Путін просто грає у гру з Україною, і нині Україна завжди перебуває на один крок позаду. Україна повинна бути на один крок попереду. Ви повинні посилити армію. Дипломатія працює, коли позаду є сильна армія,

– наголосив він.

Водночас Грант підкреслив, що Путін використовує кожну можливу нагоду, яка, на його думку, дає йому законні підстави згодом всіх запевнити, що він так захищає своїх громадян на українських територіях .

"Якщо він вирішить, що це законно, він це зробить. І без гарантій НАТО це є справжнім викликом для України", – додав полковник.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу 24 квітня. А вже 1 травня господар Кремля підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Документ стосується українців з окупованого Криму.

Як реагує офіційний Київ на видачу російських паспортів громадянам України? Обраний президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами Росії. Водночас він наголосив, що не варто говорити із Україною мовою загроз.



Чинний президент Петро Порошенко, зі свого боку, назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону. Окрім того, Росія порушила Мінські домовленості та намагається втрутитись у внутрішні справи України.



Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак наголосив, що отримання російського громадянства суперечить українському законодавству. Тому, жителі окупованих територій, які захотіли мати паспорт Росії, можуть втратити український.

Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів на Донбасі?Згідно з указом, щоб отримати російське громадянство українці, які проживають на окупованому Донбасі, крім заяви, мають подати такі документи: "липовий паспорт" фейкової "ДНР" чи "ЛНР" з відміткою про реєстрацію за місцем проживання на території Донецької або Луганської області; документ, який свідчить про зміну прізвища, імені та по батькові; документ про наявність громадянства іноземної держави; документ про укладення чи розірвання шлюбу; свідоцтво про народження дитини, включене в заяву про прийом в громадянство Російської Федерації.



Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Також документ передбачає, що заяву на видачу громадянства від жителів самопроголошених республік повинні розглядати не довше ніж три місяці. Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта.