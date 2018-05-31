Україна заявила про свій демарш щодо поведінки Кремля, – Геращенко про переговори у Мінську

Нещодавня зустріч в Мінську, яка відбулась 30 травня, була дуже важка, адже обговорювались такі ключові теми як ескалація конфлікту, яка спостерігається на всій лінії фронту, загибель українських військових і цивільних, зокрема дітей, а також питання звільнення заручників.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповіла представниця України в ТКГ Ірина Геращенко.

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За її словами, українська сторона запропонувала тристоронній контактній групі прийняти спільну заяву та засудити вбивство українських дітей, вимагати зі всіх сторін припинити вогонь, особливо, коли починаються шкільні канікули, а також розблокувати процес звільнення заручників та засудити участь РФ до збиття малайзійського "Боїнга". Адже днями вийшла офіційна інформація від Міжнародної слідчої групи щодо причетності Росії до страшної трагедії.

Звичайно, представники Росії відмовилися від усіх цих трьох пунктів, тільки підтвердили залучення РФ до війни на Донбасі. Українська сторона заявила про наш демарш відносно такої поведінки Росії і її "маріонеток",

– зазначила Геращенко.

Нардепка розповіла, що тривожним моментом вчорашніх переговорів в Мінську було те, що Росія посилила свою риторику щодо необхідності прямих переговорів.

Запевняю, що українська влада про ніякі прямі переговори з "маріонетками" Кремля говорити не буде, це не можливо,

– наголосила представниця України в ТКГ.

Ірина Геращенко додала, що Мінський формат є тристороннім: Україна, яка страждає від російської агресії, Росія, яка несе повну відповідальність за війну на Донбасі, ОБСЄ – модератор процесу і запрошені туди представники.

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